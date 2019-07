Việt Nam thắng dễ Maldives ở giải bóng chuyền nữ U.23 châu Á

Trước Maldives yếu toàn diện, các học trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt thoải mái phô diễn tài năng và có chiến thắng hủy diệt đúng nghĩa.

Ở ván 1, khi đội chủ nhà sử dụng đội hình chính Thu Hoài, Thanh Thúy, Kim Thanh, Bích Thủy, Dương Thị Hên…đã có chiến thắng với điểm số 25/1 rất hiếm thấy ở các giải bóng chuyền quốc tế.

Kim Thanh (áo vàng) là cầu thủ chơi hay nhất trận khi vừa tấn công hiệu quả vừa chắn lưới tốt Hà Quốc Hưng

Ở 2 ván còn lại, Ban huấn luyện tuyển U.23 Việt Nam có nhiều thử nghiệm, tạo cơ hội ra sân nhiều hơn cho Lưu Thị Huệ, Tú Linh, Kiều Trinh, Lâm Oanh nhưng trước đối thủ chưa “sạch nước cản”, U.23 Việt Nam có thêm 2 chiến thắng cách biệt 25/2, 25/2.

Các tuyển thủ U.23 Việt Nam (áo vàng) thắng áp đảo Maldives Hà Quốc Hưng

Thắng lợi 3-0 trong trận đấu có điểm số cách biệt nhất từ đầu giải, U.23 Việt Nam đoạt ngôi đầu bảng A cùng tấm vé vào vòng 8 đội. Ở vòng này, Việt Nam chung bảng với Trung Quốc (nhất bảng C), Trung Hoa Đài Bắc (nhì bảng C), New Zealand (nhì bảng A).

Maldives ăn mừng điểm số hiếm hoi trong trận đấu với U.23 Việt Nam AVC

Dễ nhận thấy đối thủ chính của Thanh Thúy cùng các đồng đội chính là Trung Hoa Đài Bắc bởi ở bảng này Trung Quốc quá mạnh gần như cầm trong tay tấm vé vào tứ kết, vì thế các cô gái Việt Nam dồn toàn lực cho trận đấu sinh tử với Trung Hoa Đài Bắc. Trận đấu này diễn ra lúc 12 giờ 30 ngày mai (17.7).