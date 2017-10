Việt Nam xếp thứ 4 toàn đoàn tại Para Games 6

(TNO) Ngày 19.12, Para Games 6 bước vào ngày tranh tài cuối cùng. Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam (TTNKT VN) đã thi đấu xuất sắc, không chỉ mang về thêm nhiều huy chương vàng (HCV), mà còn thiếp lập hàng loạt kỷ lục Para Games mới.

Môn bơi lội giành thêm 4 HCV nữa trong ngày đấu này. Đặc biệt, Võ Huỳnh Anh Khoa không những giành được 2 HCV hạng thương tật (TT) S9, mà còn phá kỷ lục Para Games ở 2 nội dung mà anh tham dự.

Cụ thể, ở nội dung 50m, Anh Khoa đã phá kỷ lục Para Games với thành tích 27 giây 66 - kỷ lục cũ do Hari của Indonesia lập năm 2008 với thông số 29 giây 80. Còn ở nội dung 100m tự do, với thành tích 2 phút 02 giây 02, Anh Khoa lại tiếp tục phá kỷ lục Para Games cũ do chính anh lập ở Para Games 2008.

Xuất sắc hơn nữa là Võ Thanh Tùng khi anh giành HCV nội dung 50m tự do (hạng TT S5). Với thành tích 34 giây 50, Thanh Tùng tiếp tục phá kỷ lục châu Á do He Junquan của Trung Quốc lập năm 2008 với thông số 34 giây 65; đồng thời phá luôn kỷ lục Para Games do chính Tùng lập năm 2008 với thông số 37 giây 40).



Võ Thanh Tùng phá kỷ lục châu Á ở nội dung bơi 50m tự do - Ảnh: Hồng Long

Ở ngày thi đấu trước, Thanh Tùng đã phá kỷ lục châu Á và Para Games ở nội dung 100m tự do (hạng TT S5) với thành tích 1 phút 19 giây 62 (kỷ lục châu Á cũ là 1 phút 22 giây 10 do He Jungquan - Trung Quốc lập năm 2002; kỷ lục Para Games do Kaewkham của Thái Lan lập năm 2003 với thành tích 1 phút 32 giây 20).

Sau những ngày đầu tranh tài chưa có HCV, trong ngày cuối cùng các vận động viên (VĐV) cầu lông đã xuất sắc mang về 2 tấm HCV của đôi nam Phạm Hồng Tuấn - Trần Minh Nhuận và đơn nam của Phạm Quốc Trung. Như vậy, khép lại môn cầu lông, VN giành tổng cộng 2 HCV, 4 HCB và 9 HCĐ.

Với thành tích 54 giây 39, VĐV điền kinh Lê Đức Hùng đã giành tấm HCV đầu tiên cho TTNKT VN trong ngày đấu thứ 5 diễn ra ngày 19.12 ở nội dung 400m (TT T11) ở môn điền kinh. Thành tích của Hùng đã lập kỷ lục Para Games mới (kỷ lục cũ do Đào Văn Cường của VN lập năm 2005 tại Philippines với thành tích 56 giây 36).



Nguyễn Thị Hải tại lễ xuất quân dự Para Games 6 - Ảnh: Hồng Long

Sau đó, điền kinh VN liên tiếp tỏa sáng để mang về thêm 5 tấm HCV nữa trong ngày thi đấu này. Đáng chú ý là nữ dược sĩ sinh năm 1985 Nguyễn Thị Hải đã xuất sắc giành tới 3 HCV môn ném đĩa, phóng lao và đẩy tạ, đồng thời thiết lập kỷ lục Para Games mới ở 3 nội dung mà cô tham dự: phá kỷ lục Para Games phóng lao với thành tích 25,28 m (kỷ lục cũ cũng do chính cô lập năm 2005 với thông số 19,50 m); lập kỷ lục Para Games mới ở nội dung đẩy tạ với thành tích 7,53 m (kỷ lục cũ cũng do Hải lập năm 2005 với thông số 6,71 m) và ghi tên mình ở kỷ lục Para Games mới nội dung ném đĩa với thành tích 27,81 m (kỷ lục cũ cũng do Nguyễn Thị Hải lập năm 2005 với thông số 20,92m).

Hai HCV còn lại của điền kinh thuộc về Trịnh Công Luận (ném đĩa, TT F56, thành tích 32,33 m của anh đã phá kỷ lục Para Games cũ do chính Luận lập năm 2001 với thông số 32,11 m) và Ngô Xuân Đoàn (nhảy cao, TT F44; với thành tích 1,68 m, phá kỷ lục Para Games do VĐV Malaysia Mohd Fazali lập năm 2001 với thông số 1,58 m).

Như vậy, kết thúc ngày thi đấu cuối cùng, đoàn TTNKT VN giành được tổng cộng 147 tấm huy chương, trong đó có 43 HCV, 42 HCB và 62 HCĐ và đứng ở vị trí thứ 4 Bảng tổng sắp huy chương. Xếp đầu là Thái Lan (115, 94, 71), Indonesia (107, 99, 83) và Malaysia (50, 34, 42). Tối ngày 20.12, Para Games 6 năm 2011 sẽ chính thức bế mạc.

Hồng Long