Vitali Klitschko bảo vệ thành công đai WBC hạng nặng

“Ông già gân” Mark Weinman làm nên lịch sử quyền anh

Võ sỹ 50 tuổi Mark Weinman đã ghi tên mình vào lịch sử quyền anh thế giới khi knock-out đối thủ Elvis Martinez trong trận đấu hạng bán trung trong cuộc đấu đầu tiên sau 21 năm giã từ sự nghiệp ở một sự kiện quyền anh có tên Tampa.

Weinman, tay đấm đến từ New York (Mỹ) có biệt danh ''The Hebrew Hammer”, đã khiến những ai chứng kiến cuộc so găng phải thán phục khi tuổi tác không thể ngăn cản anh đánh bại chóng vánh đối thủ nhỏ hơn 18 tuổi đến từ Cộng hòa Dominica sau chưa đầy 2 hiệp đấu.

Weinman sớm báo hiệu điềm xấu cho Martinez bằng một cú phang thẳng tay ở cuối hiệp 1, trước khi hạ knock-out đối thủ bằng một cú móc trái ở giây thứ 39 của hiệp đấu thứ 2.

Với chiến thắng đầu tiên sau hơn 2 thập kỷ giã từ sự nghiệp, một kỷ lục của quyền anh thế giới, Weinman ghi tên mình vào lịch sử của môn thể thao này.

Sau trận đấu, Weinman, hiện đang là HLV quyền anh ở Florida, tiết lộ với giới truyền thông rằng: “Tôi thích khi mình mới khởi đầu sự nghiệp nhưng sau đó lại sớm gây thất vọng liên tiếp rồi quyết định giã từ. Bây giờ tôi muốn thử lại một lần nữa”.

Weinman từng khởi đầu sự nghiệp quyền anh chuyên nghiệp đầy ấn tượng với 11 trận thắng (9 trận thắng knock-out), nhưng sau đó anh thất bại 3 trận liên tiếp trước khi giã từ sự nghiệp vào ngày 20.9.1991.