VN phấn đấu đoạt 70-90 HCV tại SEA Games 26

Lê Bích Phương, Nguyễn Hữu Việt, Vũ Thị Hương vẫn là những niềm hy vọng lớn của VN tại SEA Games 26 - Ảnh: Bạch Dương - Huy Tường - Ngô Nguyễn

Chi phí khoảng 1 triệu USD

So với kế hoạch vào tuần trước, một vài số liệu của đoàn VN có sự điều chỉnh, thay vì dự kiến có 700 thành viên tham dự, nay sẽ tăng lên 800 người tham gia SEA Games 26 (từ 11- 25.11.2011), trong đó có 560 VĐV (SEA Games 25 là 650 thành viên).

Thần đồng trượt băng gốc Việt được mời thi đấu tại ĐH châu Á mùa đông 2017 Trong số báo ngày 20.2.2011, Thanh Niên đã có bài giới thiệu về cậu bé thần đồng trượt băng gốc Việt 12 tuổi Nam Nguyễn - hiện sinh sống tại Canada. Quan chức ngành thể thao VN đã đặc biệt quan tâm tới thông tin này và sẽ tiến hành tìm hiểu về Nam Nguyễn để nếu có thể mời VĐV này về VN thi đấu tại Đại hội châu Á mùa đông tổ chức tại Nhật Bản năm 2017.

Trong tổng số 44 môn mà Indonesia dự kiến tổ chức, VN sẽ dự 31 môn, trong đó có 6 môn xã hội hóa (bóng rổ, bowling, đua thuyền truyền thống, dù lượn, thuyền buồm, bóng nước) và có môn lần đầu tiên, sắp tới sẽ thành lập đội tuyển quốc gia để tham dự như kempo (võ Thiếu Lâm tự). VN cũng chính thức bỏ 93 bộ HC của 13 môn. Lãnh đạo Tổng cục TDTT cũng thay đổi chỉ tiêu từ dự kiến đoạt khoảng 70-80 HCV, tăng lên 70 - 90 HCV và đứng thứ 2 khu vực.

Tổng chi phí cho 12 ngày thi đấu của VN tại Indonesia, ước tính vào khoảng 1 triệu USD (gồm tiền ăn, ở và vé máy bay). Ngoài Trung Quốc, VN đã chọn CH Belarus làm địa điểm tập huấn của các môn đua thuyền, kiếm, điền kinh, vật, bơi.

Chỉ tiêu vàng ở môn nào?

Đội tuyển điền kinh VN với 40 VĐV trong năm 2011 sẽ được rót tổng cộng 265.000 USD (100.000 USD thuê 4 chuyên gia và 165.000 USD tập huấn, thi đấu nước ngoài - tăng 85.000 USD so với năm 2010) sẽ tham dự 31/46 nội dung, phấn đấu đoạt 8-10 HCV. 10 VĐV trọng điểm được đầu tư tối đa, không thể không nhắc tới là Vũ Thị Hương, Trương Thanh Hằng, Võ Văn Huyện…

VN sẽ có khoảng 48 VĐV dự Olympic 2012 Theo chỉ tiêu được Bộ VH-TT-DL giao, Tổng cục TDTT phải đầu tư quyết liệt để có khoảng 48 VĐV vượt qua vòng loại để giành suất đến Olympic. Chủ yếu sẽ là VĐV các môn điền kinh, bơi, taekwondo, judo, vật, cầu lông, bóng bàn, đua thuyền, bắn súng, cử tạ…

Một số môn còn lại có chỉ tiêu HCV: bơi: 1-2 (Nguyễn Hữu Việt ở cự ly 50m ếch, 100m ếch), kempo: 2, aerobic: 1, cử tạ: 1-2, kiếm: 2, bắn cung: 1-2, xe đạp đường trường: 1-2, billiard-snoooker: 2; quyền Anh nữ: 1, cầu mây: 1, bi sắt: 1, bóng bàn: 1.

Những môn dự kiến sẽ đoạt nhiều HCV bao gồm: vật (tự do, cổ điển): 7 - 8 HCV, wushu: 5-6, teakwondo: 5, lặn: 5-6, cờ vua: 5-6, karatedo: 4-5, vovinam: 5, pencak silat: 4-5, judo: 4, thể dục dụng cụ: 3-4, canoeing: 2-3, rowing: 2-3. Ở môn bắn súng, do Indonesia loại bỏ nhiều nội dung thế mạnh vốn tạo nên môn mỏ vàng cho VN ở các kỳ SEA Games nên năm nay, đội tuyển bắn súng chỉ đặt chỉ tiêu 3 HCV (ít hơn 5-6 HCV so với trước). Riêng bóng đá chỉ tiêu vẫn là đoạt 1 HCV (đội U.23).

Hôm nay, lãnh đạo Ủy ban Olympic VN sẽ sang Indonesia để dự phiên họp chốt lại lần cuối các môn tại SEA Games 26. Phía VN cùng nhiều nước khác sẽ tiếp tục đấu tranh để một số môn như bóng đá nữ, xe đạp địa hình được đưa vào đại hội.

Lan Phương