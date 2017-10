Vỡ giải vì tổ chức quá luộm thuộm

Cuộc đua mô tô phân khối lớn trên đường thẳng 400 m, lần đầu tiên tổ chức tại VN, đã không thể thực hiện được vì khán giả lấn vào đường đua và công tác tổ chức kém.

Người hâm mộ tràn vào đường đua - Ảnh: Bikervietnam

Cuộc đua xe 135 phân khối này diễn ra vào trưa 27.4 trên đại lộ Hùng Vương tại Thành phố mới Bình Dương, do Liên đoàn Xe đạp - mô tô thể thao VN phối hợp với Sở VH-TT-DL tỉnh Bình Dương và Công ty Duy Thái tổ chức. Vì cuộc đua diễn ra trên đường phố rất đẹp và rộng rãi, không bán vé, nên lượng người xem vượt ngoài dự đoán của các nhà tổ chức. Lúc đầu, BTC dự kiến chỉ có khoảng từ 5.000 đến 10.000 người, nhưng gần đến sát giờ đua, người hâm mộ cứ ùn ùn kéo đến ước tính gần 30.000 người nên đã vượt tầm kiểm soát của BTC.



VĐV Malaysia phải quỳ lạy để xin người hâm mộ nhường đường

Ông Nguyễn Phú Yên, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Bình Dương nhìn nhận: “Đúng là BTC đã có sơ suất vì chỉ bố trí có 150 bảo vệ và 80 cảnh sát nên không thể ngăn được dòng người hâm mộ tràn ngập. Về hàng rào che chắn, thực ra đây là đường đua thuê của Becamex nên BTC không thể bố trí kiên cố làm hư hại các cây xanh đã trồng 2 bên đường cũng như mỹ quan đô thị. Chính vì thế khi khán giả đông, BTC cũng không thể làm gì khác là “chịu trận” nên đành phải hủy giải, tài trợ cũng chấp nhận lỗ”.

Khán giả kéo đến quá đông nên BTC đã linh động giảm từ 4 làn đua xuống còn 2 làn đua để đảm bảo an toàn, nhưng khi đứng xem người này cứ chen người kia, ai cũng muốn giành ra trước để xem cho rõ nên cứ thế cùng nhau tràn xuống đường đua.

Nhận thấy không an toàn vì khi VĐV bị té, xe bị trôi rất dễ gây chấn thương cho người xem, nên BTC đã lùi thời gian và liên tục phát loa kêu gọi mọi người lùi ra sau hàng rào chắn để cuộc đua có thể bắt đầu. Thế nhưng không lay chuyển được dòng người cứ nhích dần ra, dỡ bỏ cả hàng rào dã chiến để tràn xuống đường.

Nóng lòng muốn biểu diễn và cảm thấy BTC bất lực khi hơn 1 giờ đồng hồ cũng không vãn hồi được trật tự, VĐV người Malaysia (được BTC mời qua đua biểu diễn) đã bỏ xe, quỳ xuống vái lạy khán giả để mong mọi người nhường đường. Hành động phản cảm này cũng không cứu vãn được tình hình, BTC giải đã quyết định hoãn cuộc đua để bảo đảm an toàn cho VĐV và người hâm mộ.

Cuộc đua bị vỡ, trách nhiệm chính thuộc về BTC do chủ quan vì đã không ước lượng được số lượng người xem nên đã bố trí lực lượng cảnh sát, bảo vệ đường đua quá mỏng, không kiểm soát được khán giả. Việc tổ chức an toàn cho đường đua quá luộm thuộm từ khâu che chắn hàng rào, bảo vệ lộ trình, đến khu kỹ thuật của VĐV cũng không đảm bảo an ninh, nếu không muốn nói là coi thường mạng sống của người xem và các tay đua.

Quang Huy - Đỗ Trường

