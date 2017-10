Võ lâm kỳ thú

Đó là chàng trai Đồng Băng Băng, 24 tuổi, ở thôn Phật Than Đầu, thị trấn Nhạc Than, TP.Yển Sư, tỉnh Hà Nam. Từ nhỏ anh chàng này đã say mê hình ảnh và công phu của thần tượng Lý Tiểu Long. Điều đặc biệt là Băng Băng có hình thể cũng như động tác mô phỏng rất giống Lý Tiểu Long. Bạn bè, người thân đều gọi Băng Băng là “Đồng Tiểu Long”.

Mơ ước trở thành cao thủ, nhưng gia cảnh nghèo khó, năm 2003 sau khi tốt nghiệp cấp 2, Đồng Băng Băng đã bỏ học. Tìm đến Lạc Dương, Băng Băng vừa đi làm công vừa đăng ký học võ thuật và trở nên khá nhuyễn về kỹ thuật sử dụng côn nhị khúc, đoản côn. Từ năm 2006, nhờ hình thể với bản lĩnh võ công, Đồng Băng Băng được các nhà văn hóa, khu vui chơi, nhà hàng ở Lạc Dương mời biểu diễn võ thuật tái hiện hình ảnh Lý Tiểu Long. Năm 2007, Đồng Băng Băng tham gia Giải vô địch wushu quốc gia Trung Quốc và xuất sắc đoạt huy chương vàng, nhờ đó mà “bị” hội đồng tuyển chọn nhân vật thay thế Lý Tiểu Long toàn cầu phát hiện. Sau đó, Đồng Băng Băng trở thành 1 trong 5.000 thí sinh trên thế giới tham gia cuộc thi này và xuất sắc lọt vào top 10.

Năm 2009, Đồng Băng Băng được mời đóng vai Lý Tiểu Long trong bộ phim “Truyền kỳ về côn nhị khúc Lý Tiểu Long” tại Lạc Dương. Bộ phim này sẽ công chiếu gần đây.

Hiện tại, Đồng Băng Băng đang tham dự giải “Siêu cấp hình thể năm 2010” của TP Lạc Dương.

Mở lôi đài thái cực ở tuổi 90

Trước cổng tổ miếu Phật Sơn, Quảng Đông, một lão bà tóc trắng, tay cầm một tấm biển đề 5 chữ lớn “Thái cực đệ nhất lôi”, phía trên dán chữ rõ: “Khiêu chiến với tất cả phụ nữ trên toàn cầu từ 80 tuổi trở lên”. Nguyên tắc thi đấu là sử dụng thôi thủ trong Thái cực quyền, lão bà thủ lôi đài sẽ chỉ thủ không công, đối phương chỉ cần dùng tay áp đẩy vào hai vai của bà trong 30 giây mà làm bà lùi bước hay đảo bộ pháp thì chiến thắng. Giải thưởng lên đến 10.000 nhân dân tệ (hơn 20 triệu đồng).

Biểu diễn một thế thôi thủ

Đây là “đả lôi đài” chưa từng có trong lịch sử võ lâm, nhưng hoàn toàn không phải là một tình tiết trong tiểu thuyết hay phim ảnh võ hiệp và cũng không phải lần đầu tiên xuất hiện ở Phật Sơn. Từ mùng 1 đến mùng 3 tết nguyên đán năm 2007, lão bà này cũng đã mở lôi đài tại quảng trường Đông Phương, khu Thiền Thành, thách đấu với tất cả phụ nữ trên thế giới đủ 80 tuổi trở lên. Kết quả là liên tiếp 30 đối thủ ở nhiều hạng tuổi khác nhau đều chiến bại dưới tay lão bà này. Một số phóng viên nữ muốn khảo sát công lực của lão bà, không chỉ không thể phát lực làm bà lui nửa bước mà còn bị bà dẫn lực hất văng hơn 1m. Đến lúc bà phát lực thì không ai đứng trụ quá 10 giây.

Chân dung “Dì Mười Hai”

Giới võ thuật Phật Sơn đều gọi lão bà là “dì Mười Hai ở Phật Sơn” để so sánh với dì Mười Ba của Hoàng Phi Hồng ngày xưa. Bà tên thật là Viên Thập Nhị, sinh ngày 6.2.1920 ở Phật Sơn. Việc tập luyện Thái cực quyền của Dì Mười Hai như là một cơ duyên. Lúc gần 50 tuổi, bà bị chứng loãng xương, cao huyết áp, đau dạ dày, phì đại tuyến giáp trạng. Để tăng cường thể lực, bà tìm đến danh sư Thái cực quyền Phật Sơn là Khu Vinh Cự xin luyện tập. Thấy có chuyển biến, bà kiên trì luyện tập không gián đoạn, biến việc luyện quyền trở thành nhu cầu thiết yếu trong sinh hoạt như ăn uống, đi bộ. Hơn 30 năm chuyên luyện, dần dần không những ngày càng khỏe mạnh, dì Mười Hai còn nắm bắt được yếu quyết về niêm thủ, thính kình, dẫn kình, phát lực… trong Thái cực quyền và công lực ngày càng tăng. Bà nói về bí quyết trở thành “Thôi thủ vương” của mình: “Phải thuần thục trong việc dùng lực, góc độ và vị trí dùng lực là rất quan trọng. Thái cực quyền chủ yếu là “Mượn lực đánh lực”, “Bốn lượng đẩy ngàn cân”, mấu chốt là ở chỗ ngăn chặn lực đạo (hướng phát lực) của đối phương và dẫn vào chỗ vô hình”.

Võ sư Tiêu Binh, huấn luyện viên Thôi thủ Thái cực ở Phật Sơn là sư đệ của dì Mười Hai, cho biết: “Chị ấy đã được Hiệp hội võ thuật Phật Sơn tặng danh hiệu “Thái cực chân công” và “Thôi thủ vương”. Tuy qua tuổi 90, hiện giờ sức khỏe cũng như tinh thần của chị ấy rất tốt”. Ông hy vọng, tấm gương cũng như việc lập lôi đài của dì Mười Hai sẽ thu hút được nhiều người quan tâm đến luyện tập Thái cực quyền. Còn ông Nhâm Kết Cần, phó Cục trưởng Cục Du lịch Thể thao Phật Sơn thì cho rằng tổ chức lôi đài có một không hai này là một hoạt động hấp dẫn về văn hóa võ thuật, hấp dẫn du khách trong và ngoài nước.

Hàn Phong