Võ sĩ Chirosa tính chuyện sang Nga kiếm ăn

Cựu “ngôi sao” quyền anh Scotland bị bắt vì ăn cắp Theo BBC, cựu võ sĩ vô địch quyền anh thế giới Scott Harrison vừa bị bắt giữ do bị cáo buộc ăn cắp ở một siêu thị ngoại ô Glasgow (Scotland). Cảnh sát Strathclyde cho biết võ sĩ 34 tuổi người Scotland bị bắt giữ và được tại ngoại sau đó về hành vi ăn cắp ở Tesco, Rutherglen vào hôm 21.3.

Cựu võ sĩ người Scotland Scott Harrison - Ảnh: Reuters Đáng nói hơn, Scott Harrison cũng vừa được một nhà tù ở Tây Ban Nha trả tự do vào năm ngoái cũng về tội ăn cắp và tấn công người khác. Sự việc trên càng làm cho những người hâm mộ quyền anh ở Scotland khá thất vọng do Scott Harrison - người đang sở hữu thành tích 25 trận thắng, 2 hòa và 2 thua (trong đó có 14 trận thắng knock-out), là một võ sĩ nổi tiếng của Scotland khi từng giữ đai vô địch WBO hạng lông thế giới