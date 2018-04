Võ sĩ Conor McGregor đối mặt án tù vì hành hung đối thủ

Võ sĩ McGregor mới đây bị tước các đai vô địch hạng cân nhẹ ở UFC do quá lâu không chịu thượng đài để bảo vệ các chức vô địch. Từ năm ngoái đến nay, McGregor chỉ đấu 1 trận nhưng là ở sàn đấu quyền anh với võ sĩ Floyd Mayweather và thua knock-out ở hiệp thứ 10. Dù thua, nhưng trận đấu này mang về cho McGregor hơn 100 triệu USD tiền thù lao, hơn gấp nhiều lần có được từ những trận thắng ở lồng bát giác môn UFC.

Khả năng McGregor tiếp tục theo đuổi môn quyền anh cũng bỏ ngỏ, nhưng tiếp đó việc phía UFC mà đứng đầu là “ông trùm” Dana White đề xuất võ sĩ Mayweather lấn sân sang UFC để có cơ hội đấu với McGregor trong lồng bát giác để một lần nữa tranh tài cao thấp cùng các trận đấu khác sẽ hứa hẹn đạt doanh thu cực “khủng” dự báo lên đến 1 tỉ USD. Lời đề nghị béo bở này kéo Mayweather gần đây chuyển sang tập đấu UFC.

Trong khi đó, võ sĩ McGregor cũng tuyên bố trở lại UFC để chờ đợi tái chiến Mayweather. Thế nhưng, gần đây khi các nhà tổ chức đang dàn xếp cho McGregor “làm nóng” trở lại UFC với các trận tranh tài với đối thủ Khabib Nurmagomedov ở hạng cân nhẹ UFC 223 trong năm nay thì lại vừa xảy ra sự cố khiến có thể võ sĩ người Ireland phải đi tù vì tội “hành hung người khác nơi công cộng và có hung khí”.

Trong sự kiện họp báo mới đây ở sàn đấu Barclays Center, TP.New York, Mỹ trước trận võ sĩ Nurmagomedov đấu Max Holloway tranh đai vô địch hạng nhẹ của UFC 223 vào cuối tuần này, thì McGregor kéo đám bạn hơn 30 người đến quậy phá. Sự có mặt đường đột của McGregor khiến võ sĩ Nurmagomedov sôi máu và chọc tức McGregor bằng tuyên bố: “Hãy để tôi đấu với McGregor, và tôi sẽ dạy cho hắn bài học”.

Lời khiêu khích này của Nurmagomedov khiến McGregor tức điên, nên sau cuộc họp báo đã tìm cách tấn công đối thủ. Các hình ảnh sau đó xuất hiện đầy trên mạng xã hội cho thấy võ sĩ McGregor chạy xuống hầm để xe nơi có chiếc xe chở các thành viên của phía võ sĩ Nurmagomedov chuẩn bị ra về, dùng hung khí ném bể kính xe và tiếp tục dùng các hung khí khác tấn công tới tấp gây thương tích cho 1 võ sĩ ngồi bên trong xe và một số nhân viên của UFC.





Vụ tấn công chỉ dừng lại khi các nhân viên an ninh có mặt can ngăn, và phía võ sĩ Nurmagomedov dù bị thiệt hại đã cố gắng “tháo chạy” tránh thương tích thêm. Sau sự việc, McGregor bị cảnh sát New York truy nã, nhưng theo tờ The Sun thì võ sĩ này đã đến sở cảnh sát TP.New York tự thú và bị buộc các tội hành hung, gây thương tích. Theo “ông trùm” UFC Dana White xác nhận thì McGregor đã bị cảnh sát New York tạm giữ và chưa biết khi nào mới cho ra về.

Sắp tới, nếu phía võ sĩ Nurmagomedov khởi kiện thì McGregor còn đối mặt nhiều rắc rối với pháp luật nữa. Nhưng chắc chắn với hành vi gây bạo động cố tình hành hung người khác này, võ sĩ người Ireland này cũng đã đối mặt án tù.

Giang Lao