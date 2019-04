Võ sĩ gốc Việt Martin Nguyen bảo vệ đai vô địch thế giới

Chờ đợi màn ra mắt của võ sĩ nữ gốc Việt Bi Nguyen Ở cuộc tỉ thí của nữ tại sự kiện ONE: ROOTS OF HONOR, người hâm mộ cũng nóng lòng chờ đợi màn ra mắt của võ sĩ người Mỹ gốc Việt Bi Nguyen trước đối thủ Dwi Ani Retno Wulan (Indonesia). Mặc dù vừa gia nhập ONE Championship vào tháng 12 năm ngoái nhưng Bi Nguyen được hứa hẹn sẽ trở thành nhà vô địch đấu trường võ thuật đối kháng số 1 châu Á trong tương lai gần. Bởi ngoài việc thuần thục những kỹ năng của môn muay Thai, cô gái 29 tuổi này được đánh giá có một tinh thần “thép” khi từng trải qua những nghịch cảnh trong cuộc sống. Bi Nguyen vừa ra mắt với vai chính trong loạt phim truyền hình thực tế Survivor ở Mỹ, nhưng cô tuyên bố sẽ rũ bỏ sự yểu điệu của phụ nữ ở cuộc đấu này để hướng đến chiếc đai vô địch ONE Championship trong thời gian tới.