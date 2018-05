Võ sĩ gốc Việt Martin Nguyen lên danh sách đối thủ lý tưởng cho cuộc đấu mới

Trước đó, hôm 18.5, Martin Nguyen đã đánh bại “kẻ hủy diệt” người Singapore Christian “The Warrior” Lee bằng tính điểm sau 5 hiệp ở sự kiện ONE: UNSTOPPABLE DREAMS thuộc ONE Championship để bảo vệ thành công đai vô địch hạng lông thế giới. Tuy nhiên, cùng với thất bại bằng tính điểm trước nhà vô địch hạng gà Bibiano Fernandes hồi tháng 3, Martin Nguyen vẫn tỏ ra chưa hài lòng về màn trình diễn trong cuộc phỏng vấn với onefc.com. Bởi trước 2 cuộc đấu trên, “The Situ-Asian” (biệt danh của Martin Nguyen) chưa lần phải trải qua hiệp thứ 3 trong 10 trận thắng trước đó.

Theo võ sĩ 29 tuổi gốc Việt, anh sẽ bước vào tập luyện ngay để nâng cao kỹ năng võ thuật, đặc biệt là đấu vật nhằm chuẩn bị cho cuộc đấu tiếp theo với một đối thủ hàng đầu khác. Theo đó, trận đấu tới của Martin Nguyen dự kiến sẽ nằm trong sự kiện ONE: REIGN OF KINGS tại Manila (Philippines) vào ngày 27.7 thuộc khuôn khổ đấu trường võ thuật đối kháng số 1 châu Á (ONE Championship). “Nó đã xảy ra hai lần rồi (ý nói đến 2 cuộc đấu gần nhất đều phân định thắng thua bằng tính điểm). Cả hai đối thủ (Fernandes và Lee) đều cảnh giác với những thế mạnh của tôi và họ đã nghiên cứu những gì tôi đã làm toàn bộ sự nghiệp võ thuật hỗn hợp của tôi. Vì vậy, trong khoảng 25 phút (5 hiệp đấu, mỗi hiệp 5 phút) với cả hai đối thủ, nó giống như một trận đấu cờ vua. Đó là một cuộc đấu nhàm chán và tôi không thích kiểu chiến đấu đó”, Martin Nguyen cho biết.

Khi được hỏi các đối thủ nằm trong tầm ngắm cho cuộc đấu tới, “The Situ-Asian” đặc biệt nhắm đến võ sĩ người Nhật Bản Shinya Aoki (nhà vô địch ONE FC hạng nhẹ thế giới) hoặc tái đấu với “lão tướng” Eduard Folayang của Philippines, người bị Martin Nguyen hạ knock out ở cuộc đấu hồi cuối năm 2017. “Ứng cử viên hàng đầu mà tôi sẽ nói là Shinya Aoki khi chỉ cần đánh giá thành tích và mọi thứ trong võ thuật hỗn hợp mà anh ấy đã có được. Tôi cho rằng anh ấy (Shinya Aoki) là ứng cử viên hàng đầu. Eduard (Folayang) cũng là một ứng cử viên hàng đầu, nhưng anh ấy cần thêm một vài trận nữa trước khi nhắm đến một đai vô địch khác”, Martin Nguyen nói.

Shinya Aoki được đánh giá là chiến binh võ thuật hỗn hợp hàng đầu thế giới với thành tích 36 trận thắng, 6 thua. Ở tuổi 35, “Tobikan Judan” (biệt danh của Shinya Aoki) là một võ sĩ dày dặn kinh nghiệm sau 20 năm chinh chiến trong lồng bát giác. Vì thế, nếu cuộc đấu được thiết lập, Shinya Aoki sẽ là một thách thức rất lớn đối với võ sĩ gốc Việt. Hiện Martin Nguyen đang sở hữu 2 đai vô địch thế giới (hạng nhẹ và hạng lông) với thành tích 11 thắng, 2 thua).

Theo onefc.com. ngoài những ứng viên trên, Martin Nguyen cũng có thể tái đấu lần thứ 2 với võ sĩ có biệt danh “Rắn hổ mang” Marat Gafurov của Nga. Tuy nhiên, khi được hỏi, võ sĩ gốc Việt cho biết anh cần thấy Gafurov trải qua ít nhất một cuộc đấu với đối thủ khác trước khi tính đến chuyện tái đấu. Martin Nguyen tiết lộ thêm rằng nếu không thể thiết lập các cuộc đấu với Shinya Aoki thì nhiều khả năng anh sẽ chọn võ sĩ 30 tuổi người Philippines Kevin Belingon (người đang sở hữu thành tích 18 thắng, 5 thua) cho cuộc đấu tới.

Tây Nguyên