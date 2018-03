Võ sĩ gốc Việt Martin Nguyen sẵn sàng tái đấu với 'kẻ hủy diệt'

Trước đó, Martin Nguyen không thể lập nên chiến tích vĩ đại khi thua nhà vô địch hạng gà Fernandes bằng tính điểm sau 5 hiệp đấu ở sự kiện Iron Will thuộc khuôn khổ ONE Championship 2018 vào ngày 24.3 tại võ đài lồng bát giác Impact Arena, Bangkok (Thái Lan). Sau thất bại này, trong cuộc phỏng vấn trên trang onefc.com, võ sĩ 29 tuổi gốc Việt tỏ ra không thất vọng khi cho rằng anh vẫn có cơ hội thắng nếu cuộc đấu tiếp tục kéo dài. Bởi theo Martin Nguyen, trong suốt 5 hiệp đấu, võ sĩ người Brazil đã chủ động bày ra một thế trận phòng thủ phản công và dường như trông chờ vào việc tính điểm.

Tuy vậy, võ sĩ người Úc gốc Việt cũng thừa nhận anh đã mắc một số sai lầm trong cuộc đối đầu nói trên khi cố gắng tìm sơ hở của đối thủ mà không đề phòng những cú phản đòn. “Tôi cảm thấy nhiều điều tích cực từ cuộc đấu đó (đấu với Fernandes) bởi tôi đã đẩy một đối thủ sở hữu hơn 20 trận trong sự nghiệp và 14 năm kinh nghiệm phải chống đỡ. Tôi nghĩ rằng sớm hay muộn tôi sẽ là một vị vua ở hạng cân đó (hạng gà)”, Martin Nguyen tuyên bố.

Tuyên bố của “The Situ-Asian” (biệt danh của Martin Nguyen) đã làm nóng sự quan tâm của dư luận khi trông chờ vào cuộc đấu tiếp theo của võ sĩ gốc Việt trong vài tháng tới. Theo báo giới quốc tế, nhiều khả năng Martin Nguyen sẽ tái ngộ “kẻ hủy diệt” Christian Lee trong cuộc đấu bảo vệ đai vô địch hạng lông thế giới sau khi võ sĩ 19 tuổi người Singapore gửi lời thách đấu.

Bởi khi được hỏi đến cuộc tái đấu với Lee, Martin Nguyen trả lời trên trang onefc.com rằng: “Nếu ONE Championship thiết lập trận đấu, tôi sẽ đặt nó là mục tiêu hàng đầu”. Võ sĩ gốc Việt nói thêm: “Ngay khi tôi trở lại tập luyện và khỏe mạnh trở lại, tôi sẽ nói với ban tổ chức ONE Championship. Tôi dự định sẽ thượng đài thêm ba lần trong năm nay. Tôi hy vọng sẽ trở lại vào tháng 5, chậm nhất là tháng 6”.

Nếu ONE Championship sớm thiết lập cuộc đấu với Martin Nguyen, Lee sẽ xem đây là cuộc báo thù cho thất bại choáng váng bằng knock out vào tháng 5.2016. Ở cuộc đấu này, Martin Nguyen đã khiến làng võ thuật hỗn hợp thế giới thực sự sốc khi “tàn sát” Lee bất tỉnh ở 4 phút 30 giây hiệp 1. Bởi trước khi bước lên võ đài, 90% dự đoán đều chọn chiến thắng cho “kẻ hủy diệt” người Singapore. Tuy nhiên, kể từ thất bại vào năm 2016 đến nay, Lee đã “thay da đổi thịt” hoàn toàn khi đang gieo nỗi khiếp sợ cho mọi đối thủ.

Theo đó, ở sự kiện tại ONE Championship hôm 18.3, Lee đã chứng minh vì sao anh được gọi bằng biệt danh “kẻ hủy diệt” khi hạ knock out võ sĩ kỳ cựu người Nhật Bản Kazunori Yokota. Trận thắng này đưa Lee đi vào lịch sử khi trở thành võ sĩ đầu tiên có được thành tích 9 chiến thắng bằng knock out ở đấu trường ONE Championship.

Theo onefc.com, ngoài cuộc tái đấu với Lee, Martin Nguyen (người đang sở hữu thành tích 10 thắng, 2 thua) cũng có thể được thiết lập một cuộc tái đấu lần thứ 2 với võ sĩ Marat Gafurov. Võ sĩ người Nga vốn là bại tướng của Martin Nguyen sau khi bị tay đấm gốc Việt hạ đo ván chỉ sau 1 phút 27 giây ở cuộc đấu tranh đai vô địch hạng lông thế giới vào tháng 8 năm ngoái. Đó cũng là thất bại duy nhất của Gafurov sau 16 cuộc đấu trong sự nghiệp.

Tây Nguyên