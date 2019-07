Võ sĩ gốc Việt Martin Nguyen tự tin hạ đo ván “chiến binh” từ Nhật Bản

Sau trận thắng ấn tượng bằng knock out với cú bay người lên gối trước võ sĩ huyền thoại Mông Cổ Naranrungalag Jadambaa hồi tháng 4 để bảo vệ thành công đai vô địch hạng lông, Martin Nguyen đang khát khao ghi thêm dấu ấn lịch sử trước đối thủ Nhật Bản ở cuộc đấu sắp tới. Một chiến thắng sẽ giúp “The Situ-Asian” (biệt danh của Martin Nguyen) trở thành võ sĩ xuất sắc nhất trong lịch sử trong danh sách thống trị đai vô địch hạng lông thế giới.

Cuộc đối đầu giữa Martin Nguyen (trái) và Koyomi Matsushima hứa hẹn nảy lửa ONE CHAMPIONSHIP

Tuy nhiên, võ sĩ 30 tuổi gốc Việt sẽ gặp thách thức rất lớn từ Matsushima (người đang sở hữu thành tích 11 thắng, 3 thua) khi “chiến binh” 26 tuổi cũng đang khát khao trở thành võ sĩ Nhật Bản đầu tiên lên ngôi ở ONE Championship. Với kỹ năng thuần thục đấu vật và có lối đánh tương đồng với Martin Nguyen, Matsushima được đánh giá sẽ là “vật cản” rất lớn đối với tham vọng lần thứ hai bảo vệ đai vô địch hạng lông của võ sĩ gốc Việt trong năm nay.

Thật vậy, trong buổi họp báo ngày 30.7, Martin Nguyen cũng không hề xem nhẹ đối thủ nhưng vẫn đầy tự tin về một chiến thắng: “Mong rằng các bạn cũng phấn khích như tôi khi được trở lại nơi đây để thi đấu trước các fan hâm mộ tại Manila, Philippines. Điều đầu tiên, tôi hạnh phúc khi có cơ hội thi đấu ở đấu trường đỉnh cao một lần nữa. Tôi xin gửi lời cảm ơn tới ONE Championship, tới Chatri Sityodtong, Victor Cui, Matt Hume vì đã tin tưởng ở tôi. Tôi xin cảm ơn ban huấn luyện của mình vì đã tin tưởng ở tôi và hối thúc tôi mỗi ngày để trở nên tiến bộ.

Tôi cũng xin chúc mừng Koyomi Matsushima vì đã giành được suất tranh đai một cách xứng đáng sau chiến thắng gần nhất của anh ấy. Đây là một niềm vinh hạnh và tôi hào hứng khi được đối đầu với một chiến binh sẵn sàng đánh đổi tất cả giống như tôi. Vào tối thứ Sáu (ngày 2.8) sắp tới, các bạn sẽ được thưởng thức một bữa tiệc. Tôi đã tập luyện hết sức mình và tôi tin Matsushima cũng đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu. Nhưng đây là hạng cân của tôi, và tôi vẫn sẽ là nhà vô địch.”

Pha bay người lên gối hạ knock out huyền thoại Jadambaa của Martin Nguyen ONE CHAMPIONSHIP

Trong khi đó, kẻ thách thức Matsushima coi cuộc đấu là một thách thức rất lớn và hứa hẹn sẽ đem đến một màn so tài kịch tính: “Tôi cảm thấy vinh dự khi được đối đầu với nhà vô địch xuất sắc nhất, Martin Nguyen. Trận đấu này sẽ vô cùng hấp dẫn, vì vậy hãy đến và thưởng thức sự kiện lần này.”

Màn so tài giữa Martin Nguyen (người sở hữu thành tích 12 thắng, 3 thua) và Matsushima sẽ là cuộc đấu chính, nhưng sự kiện ONE: DAWN OF HEROES lần này hứa hẹn thu hút sự quan tâm rất lớn khi được xem là sự kiện võ thuật lớn nhất tại Philippines từ trước đến nay. Phát biểu tại buổi họp báo, Chatri Sityodtong - Chủ tịch kiêm CEO của ONE Championship, nhấn mạnh: “Đây chắc chắn là sự kiện võ thuật lớn nhất từ trước tới nay tại Philippines. Nếu bạn là người Philippines đang sinh sống tại nước ngoài, bạn không muốn bỏ lỡ tối thứ Sáu. Đối với riêng cá nhân tôi, tôi nóng lòng muốn được thưởng thức trận đấu giữa Eduard Folayang và Eddie Alvarez, một cuộc đụng độ giữa hai trong số những võ sĩ xuất sắc nhất hành tinh, hai tay đấm huyền thoại với sự nghiệp huy hoàng và nhân cách tuyệt vời.

Nhiệm vụ của chúng tôi là thổi ngọn lửa của niềm tin, sức mạnh, ước mơ và cảm hứng tới thế giới. Sẽ có hai trận tranh đai bom tấn diễn ra tại Manila. Tôi là fan cuồng của Martin Nguyen và gia đình nhỏ đáng yêu của anh ấy. Koyomi Matsushima là võ sĩ xuất sắc nhất đại diện cho Nhật Bản. Đây hứa hẹn sẽ là một trận đấu nảy lửa. Cả hai võ sĩ đều sở hữu lực đấm mạnh, và tôi có thể chắc chắn trận đấu này sẽ không kéo dài hết 25 phút (5 hiệp, mỗi hiệp có thời gian 5 phút). Tôi tin trận đấu sẽ kết thúc bằng một pha knock out hoặc submission (các đòn khóa, siết thành công đối thủ)”.

Ông Chatri Sityodtong (giữa) - Chủ tịch kiêm CEO của ONE Championship ONE CHAMPIONSHIP

Chủ tịch của ONE Championship chia sẻ thêm: “Khán giả Philippines sẽ được thưởng thức một bữa tiệc. Cuộc đọ sức giữa Jonathan Haggerty và Rodtang Jitmuangnon có thể là ứng cử viên cho danh hiệu trận đấu của buổi tối. Dĩ nhiên chúng ta còn được chứng kiến trận bán kết tại ONE Flyweight World Grand Prix giữa Demetrious Johnson và Tatsumitsu Wada. Người chiến thắng trận đấu này sẽ giành suất tham dự trận chung kết diễn ra tại sự kiện lần thứ 100 của giải đấu, ONE: CENTURY tại Tokyo”.