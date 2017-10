Võ sĩ MMA vô địch châu Á gốc Việt: 'Tôi sẽ ăn 2 tô phở nếu về Việt Nam'

Martin Nguyen sinh ngày 5.6.1989 và hiện đang sống tại Sydney, New South Wales (Úc). Anh từng là cầu thủ bóng bầu dục nhưng sau đó gặp chấn thương và bắt đầu sự nghiệp thi đấu MMA từ năm 2012. Với phong cách chiến đấu tốc độ và mạnh mẽ, chàng võ sĩ người Úc gốc Việt thường kết thúc trận đấu ngay hiệp đầu tiên. Martin Nguyen từng có 2 năm bất bại trước khi gặp đối thủ là Murat Gafurov. Hiện tại, anh đang giữ thành tích 7 trận thắng, 1 thua trong 8 lần thi đấu ở MMA One Championship. Tại sự kiện MMA One Championship 41 diễn ra hồi tháng 4.2016, Martin Nguyen gây chấn động khi hạ đẹp nhà vô địch người Trung Quốc Li Kai Wen. Tại MMA One Championship 45 diễn ra vào ngày 13.8 vừa qua, võ sĩ người Úc gốc Việt đối đầu với tay đấm cực mạnh của Singapore là Christian Lee và anh cũng đã hạ đo ván đối thủ trong vòng chưa đầy 5 phút. * MMA (viết tắt của từ tiếng Anh: Mixed Martial Arts) là môn thể thao mang tính đối kháng toàn diện. Khi thi đấu môn này cho phép đấm, đá, vật.... Mục đích của MMA là tìm ra một kỹ năng chiến đấu hoàn hảo nhất từ những môn võ khác nhau trên thế giới. Trong MMA, người ta có thể thấy những võ sĩ xuất thân từ những môn võ khác nhau như: đấu vật, quyền anh, Muay Thái, Judo... Đây là một môn võ thực dụng, cho phép sử dụng tất cả các đòn thế từ các võ phái khác nhau, miễn là đánh bại đối phương.