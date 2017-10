Võ sĩ muay Thanh Trúc vào chung kết World Cup 2015

(TNO) Võ sĩ Việt Nam Trần Thị Thanh Trúc đã thi đấu xuất sắc trong trận bán kết giải muay IFMA World cup 2015 diễn ra ở Bangkok (Thái Lan) vào hôm nay, 20.8, khi thắng điểm võ sĩ Thổ Nhĩ Kỳ Akarsu Gizem 30/27 sau 3 hiệp đấu căng thẳng để giành quyền vào chơi trận chung kết.

Một cú đá trúng đích của Thanh Trúc - Ảnh: Trí Thiện Một cú đá trúng đích của Thanh Trúc - Ảnh: Trí Thiện

Đây là trận đấu mà về mặt tâm lý không thuận lợi cho Trúc vì cô vừa trải qua cú sốc từ vụ nổ bom tại thủ đô Thái Lan ngay sau khi đánh thắng trận tứ kết trước võ sĩ Pháp. Hơn nữa do yêu cầu từ phía bên nhà lo ngại cho tính mạng của VĐV, lãnh đạo đội muay Việt Nam đã dự định đổi vé cho Trúc về nước sớm để đảm bảo an toàn.



Thế nhưng do quyết tâm của Trúc cũng như xác định cơ hội để muay Việt Nam chứng tỏ ở đấu trường World Cup không phải dễ, nên thầy trò HLV Giáp Trung Thang và Thanh Trúc đã quyết định ở lại thi đấu. Và chính nỗ lực đó đã đựơc đền bù xứng đáng khi cô gái nhỏ nhắn chưa đến 48 kg của Việt Nam đã thi đấu thật hay trước đối thủ đến từ Thổ Nhĩ Kỳ vượt hơn mình về thể hình với sải tay, sải chân dài ra đòn rất mau lẹ.



Bằng chiến thuật khôn ngoan, Thanh Trúc đã có những điểm thắng ngoạn mục. Tuy nhiên cô cũng dính không ít những cú đáp trả rất nặng ký của đối phương nên tỷ số so kè từng hiệp rất sát sao.

Thanh Trúc (áo xanh) thắng điểm võ sĩ Thổ Nhĩ Kỳ để giành quyền vào chung kết - Ảnh: Trí Thiện Thanh Trúc (áo xanh) thắng điểm võ sĩ Thổ Nhĩ Kỳ để giành quyền vào chung kết - Ảnh: Trí Thiện Chiến thắng quá hay này đã đưa Trúc lọt vào trận chung kết gặp Hanphan Rattanaphon của Thái Lan vào ngày 23.8. Nhưng cũng thật tiếc cho Trúc khi sau trận cô bị phát hiện dính chấn thương khá nặng ở gối mà theo chẩn đoán của bác sĩ khó có thể thi đấu với phong độ tốt nhất ở trận chung kết. Vì thế nhiều khả năng, Trúc sẽ chấp nhận ngôi á quân. Dù sao đây cũng là thành tích hơn cả mong đợi của đội tuyển muay Việt Nam trong lần đầu tiên tham dự World Cup. Chiến thắng quá hay này đã đưa Trúc lọt vào trận chung kết gặp Hanphan Rattanaphon của Thái Lan vào ngày 23.8. Nhưng cũng thật tiếc cho Trúc khi sau trận cô bị phát hiện dính chấn thương khá nặng ở gối mà theo chẩn đoán của bác sĩ khó có thể thi đấu với phong độ tốt nhất ở trận chung kết. Vì thế nhiều khả năng, Trúc sẽ chấp nhận ngôi á quân. Dù sao đây cũng là thành tích hơn cả mong đợi của đội tuyển muay Việt Nam trong lần đầu tiên tham dự World Cup.

Quang Tuyến

(từ Bangkok)