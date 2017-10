Võ sư Đoàn Bảo Châu lý giải nguyên nhân thua cao thủ Vịnh Xuân Francois Flores

Có nhiều thông tin trái chiều kiểu như: trận đấu này không mang tinh thần thượng võ mà chỉ để gây chú ý, đánh bóng tên tuổi. Hay như thất bại của võ sư người Việt Nam là do trình độ non kém hơn đối thủ nước ngoài. Để rộng đường dư luận, báo Thanh Niên đã có cuộc phỏng vấn võ sư Đoàn Bảo Châu trong sáng ngày 13.7. Dưới đây là toàn bộ nội dung phỏng vấn.

[VIDEO]: VÕ SƯ ĐOÀN BẢO CHÂU CHIA SẺ SAU THẤT BẠI

* Xin chào võ sư Đoàn Bảo Châu, đầu tiên anh cho biết tình hình sức khỏe của anh hiện tại thế nào ạ?

Đoàn Bảo Châu: Sức khỏe của tôi đang tốt thôi.

* Dư luận thì đặt ra câu hỏi là có phải động cơ của trận đấu là để PR tên tuổi hay gây sự chú ý trên mạng xã hội, quan điểm của anh thế nào?

Đoàn Bảo Châu: Thật ra các bạn đá bóng thì cũng phải giao hữu đúng không? Thì người tập võ cũng có nhu cầu phải giao lưu. Chuyện muốn có tên tuổi trên mạng xã hội là việc người nào cũng có nhu cầu. Phải có uy tín trên mạng xã hội, nói chung là trong xã hội. Bởi vì khi có uy tín người ta mới làm được những việc mình muốn. Xã hội coi đó là điều xấu, còn tôi thì nghĩ nó bình thường thôi.

* Nguyên nhân nào dẫn đến thất bại của anh?

Đoàn Bảo Châu: Có mấy nguyên nhân. Đầu tiên là do mình cả nể quá, mình đã chấp nhận 1 thảm đấu hẹp hơn so với dự định, do bạn lựa chọn. Bởi vì khi đấu karate, nhất là với người to lớn hơn mình thì tôi cần có khoảng không để lách nhưng ở đấy thì lui 1, 2 bước đã dính vào tường. Thành ra cũng khó. Bạn cũng rất là tốt, cũng tử tế, tính mình cũng cả nể nữa. Đấy là điều sai lầm lớn đầu tiên. Thứ 2 là tôi cũng không hài lòng với chính bản thân mình. Vì bị choáng, đầu tiên là mình đã mất tinh thần, ý chí. Tôi cảm thấy là mình cần rèn luyện nhiều hơn nữa.

* Có những yếu tố như chiều cao, cân nặng, tuổi tác cũng ảnh hưởng đến kết quả trận đấu phải không ạ?

Đoàn Bảo Châu: Điều đó là tất nhiên rồi. Mình đã biết trước khi vào trận đấu. Chính vì vậy mình phải có những tính toán của mình, để đánh được thì mình phải tích cực di chuyển. Đối thủ có chiều cao và cân nặng như vậy làm mình có cảm giác bị ngợp

* Sau trận đấu thì mối quan hệ giữa võ sư và anh Francois Flores như thế nào?

Đoàn Bảo Châu: Thua thắng không phải vấn đề quan trọng, vấn đề ở đây là mình chiêm nghiệm bản thân. Thật ra tôi đang viết facebook được mấy dòng về chuyện này, đang viết dở đây. Con nhà võ thì phải thẳng thắn, không đổ lỗi vớ vẩn, không đổ lỗi linh tinh. Nhưng cũng phải sòng phẳng với chính bản thân mình để rút kinh nghiệm anh ạ!

* Nếu như có cơ hội, võ sư có muốn tái đấu với anh Francois Flores?

Đoàn Bảo Châu: Để xem thế nào đã, tôi cần có thời gian để suy ngẫm và luyện tập.

* Cảm ơn võ sư và chúc anh có một ngày nhiều sức khỏe để tiếp tục gắn bó với võ thuật. Cảm ơn anh!

Trận đấu chỉ diễn ra trong khoảng 3 phút, bằng đòn liên hoàn chân, tay, chuẩn võ sư môn phái Vịnh Xuân Francois Flores đã hạ knock-out đối thủ Đoàn Bảo Châu. Ông Đoàn Bảo Châu là võ sư được nhiều người biết đến, trong môn Karate, ông đạt cấp huyền đai đệ ngũ đẳng của Hệ phái Đoàn Long Karatedo. Tuy nhiên thể hình chỉ cao hơn 1m60 khiến ông gặp nhiều bất lợi trước đối thủ cao 1m80 nặng khoảng 90kg. Francois Flores là cao đồ võ cổ truyền theo chi phái Vịnh Xuân Nam Anh tại Canada. Trong tháng 6.2017 vừa qua, ông Francois Flores gây chú ý khi công khai thách đấu với chưởng môn Nam Huỳnh Đạo Huỳnh Tuấn Kiệt nhưng không nhận được sự đồng ý. Tuy nhiên Francois Flores vẫn đến Việt Nam và hẹn thi đấu võ thuật với một số võ sư với mục tiêu theo phát biểu của ông là “giao lưu võ thuật”.

Trần Tuấn Anh