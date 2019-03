Võ sỹ Việt Nam đầu tiên thắng trận tại One Championship

ONE Championship - đấu trường võ thuật đối kháng số 1 châu Á, sẽ quay trở lại Mall Of Asia Arena ở Manila (Philippines) với sự kiện ONE: ROOTS OF HONOR vào ngày 12.4. Trong đó, ở cuộc đấu chính, võ sĩ gốc Việt Martin Nguyen sẽ trở lại lồng bát giác để bảo vệ đai vô địch hạng lông thế giới trước một huyền thoại võ thuật người Mông Cổ.