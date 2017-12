Võ thuật Trung Quốc: Một năm với những cú sốc hạ thấp uy danh

Trong số các sự cố, những nhân vật Zou Shiming, Wei Lei (Ngụy Lôi) và Yi Long (Nhất Long) và Xu Xiaodong(Từ Hiểu Đông) được cư dân mạng Trung Quốc chọn là “gương mặt tiêu biểu” góp phần lớn dẫn đến danh tiếng và uy tín của võ thuật truyền thống quốc gia này bị ảnh hưởng nặng nề trong năm 2017.

Huyền thoại quyền anh bị knock out, có nguy cơ bị mù và phá sản

Zou Shiming được ví như biểu tượng của quyền anh Trung Quốc khi từng đoạt 2 HCV Olympic, 2 lần vô địch Asian Games, 3 lần đăng quang giải vô địch thế giới ở hạng ruồi. Năm ngoái, tay đấm 36 tuổi làm nức lòng thể thao Trung Quốc đoạt đai vô địch WBO thế giới hạng ruồi. Thế nhưng, mọi vinh quang và tiền tài của Shiming bỗng chốc “tan thành mây khói” trong năm 2017. Ngày 28.7 vừa qua, Shiming nhận thất bại đau đớn nhất sự nghiệp sau khi bị mất đai WBO hạng ruồi hế giới trong cuộc đối đầu với đối thủ Sho Kimura của Nhật Bản tại Thượng Hải. Theo đó, dù được sự cổ vũ của khán giả nhà, tay đấm người Trung Quốc bị Kimura hạ knock out do quá kiệt sức ở hiệp 11. Nhưng đó chưa phải là vấn đề khi mới đây nhất người hâm mộ quyền anh Trung Quốc thực sự sốc khi hay tin Shiming đối mặt với nguy cơ bị mù và gia cảnh đang ngập trong nợ nần do công ty kinh tế của tay đấm này bị vỡ nợ.

Đệ nhất Thiếu Lâm bị hạ bởi một cú cước

Yi Long được xem là một võ sĩ nổi tiếng nhất của võ thuật truyền thống Trung Quốc. Võ sĩ này từng kinh qua các môn phái võ thuật của Trung Quốc như Thiếu Lâm, Thái cực quyền, Vịnh xuân quyền… bên cạnh các kỹ năng về quyền anh và đấu vật. Tuy thừa nhận không đại diện cho môn phái nào nhưng Yi Long được ví như võ sĩ đưa võ thuật truyền thống Trung Quốc, đặc biệt là môn phái Thiếu Lâm vang danh khắp thế giới. Kể từ sau khi nổi danh với danh hiệu vô địch quốc gia môn Vịnh xuân quyền vào năm 2008, Yi Long được người Trung Quốc đặt cho biệt danh “Đệ nhất Thiếu Lâm” sau những trận thắng trước nhiều đối thủ thuộc nhiều trường phái võ khác nhau trên sàn đấu đối kháng khắp toàn cầu.

Thế nhưng, ngày 4.11 vừa qua, cái tên Yi Long lại khiến võ thuật Trung Quốc phải hổ thẹn trên đất nhà trong cuộc thương đài kick-boxing với Sitthichai Sitsongpeenong của Thái Lan. Theo đó, sau khi thất thế ở hiệp 1, Yi Long ngã vật xuống sàn và không thể đứng lên nổi sau một cú cước tầm cao của võ sĩ người Thái Lan. Thất bại ê chề trên khiến người người hâm mộ nhà đầy thất vọng trong khi người Thái Lan hả hê với cú báo thù thành công cho thất bại tranh cãi của “ông hoàng muay Thái” Buakaw trước chính Yi Long vào năm ngoái.

Nỗi nhục mang tên Từ Hiểu Đông

Giữa năm nay, võ thuật Trung Quốc lâm vào một tranh cãi lớn khi đối mặt với cuộc khủng hoảng về uy tín lẫn danh tiếng. Cuộc tranh cãi nổi lên sau khi xuất hiện một đoạn video quay cảnh võ sư Thái cực quyền có tên Ngụy Lội bị một võ sĩ võ thuật đối kháng (MMA) tên Từ Hiểu Đông hạ gục khiến mau me đầm đìa chỉ trong chưa đây 20 giây trong một cuộc thách đấu. Đoạn video sau đó có độ lan tỏa đến chóng mặt trên mạng xã hội và bước ra khỏi biên giới Trung Quốc. Cuộc tranh cãi càng nóng bỏng hơn khi Từ Hiểu Đông (người huấn luyện cho một cơ sở đào tạo MMA tại Bắc Kinh) cao ngạo tuyên chiến với tất cả môn phái võ thuật truyền thống Trung Quốc bằng những lời lẽ hạ nhục. Võ sĩ này khiêu chiến với những tuyên bố cho rằng các võ sư võ thuật Trung Quốc đều là giả mạo, các môn phái võ truyền thống đến nay chỉ còn hư danh với mục đích để tập thể dục, đóng phim và chắc chắn bị đánh gục trên sàn đấu đối kháng. Lời lẽ của Từ Hiểu Đông làm dư luận Trung Quốc nổi sóng khiến uy danh của võ thuật truyền thống nước này bị hoài nghi.

Từ Hiểu Đông trở nên nổi tiếng như cồn bất chấp bị chỉ trích và nhận hàng loạt lời thách đấu đến từ các môn phái võ thuật Trung Quốc. Nhưng một bộ phận người hâm mộ lại tôn vinh Từ Hiểu Đông như là một người chiến thắng và có công đánh thức võ thuật Trung Quốc. Sự tranh cãi rầm rộ đến mức Chính phủ Trung Quốc buộc phải vào cuộc với mục đích được cho là nhằm tránh nguy cơ làm một bản sắc văn hóa truyền thống vốn nổi tiếng thế giới bị “ô uế”. Về phần Từ Hiểu Đông, sau khi bất ngờ biến mất trước sự truy lùng của người sùng bái võ thuật Trung Quốc, võ sĩ MMA vẫn bội thu thông qua mạng xã hội nhờ sự nổi tiếng của mình. Mới nhất, hồi tháng 11, Từ Hiểu Đông dễ dàng bỏ túi hơn 5.000 USD chỉ sau 1 giờ trả lời 46 câu hỏi trên mạng xã hội Weibo liên quan đến những tranh luận giữa sức mạnh MMA và võ thuật Trung Quốc.

