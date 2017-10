Vòng loại giải U.21 Báo Thanh Niên 2015: Nhiều tên tuổi bất ngờ ngã ngựa

Vòng loại giải bóng đá U.21 Báo Thanh Niên lần thứ 19 năm 2015 diễn ra chiều 6.10 với nhiều kết quả bất ngờ từ các đội chủ nhà.

Gia Lai (trái) đã bất ngờ thất bại trước Bình Định - Ảnh: Khả Hòa

Nếu bảng A diễn ra đúng như dự báo khi Viettel thắng Than Quảng Ninh 1-0 do Đàm Tiến Dũng ghi và Nam Định hạ Vissai Ninh Bình 1-0 do Đinh Bá Thành sút 11m, thì các bảng còn lại ít nhiều đều có sóng gió với các hiện tượng mới nổi lên và nhiều tên tuổi lớn bị ngã ngựa



Bất ngờ nhất tại bảng B khi đuơng kim vô địch Sộng Lam Nghệ An sau trận ra quân không thuyết phục trước Thanh Hóa (hòa 1-1) đã bị SHB Đà Nẵng đánh bại 2-0 ngay trên sân Vinh. 2 bàn thắng của Đà Nẵng do 2 tuyển thủ U.23 trước đây Đặng Anh Tuấn và Phan Văn Long ghi. Thua chuyên môn, SLNA còn dính thẻ đỏ của trung vệ SLNA từng khoác áo đội tuyển Phạm Mạnh Hùng. Trận còn lại, Thừa Thiên Huế gây sốc khi có chiến thắng thứ 2 liên tiếp lần này là thắng QNK Quảng Nam 2-1 do Nguyễn Văn Nghĩa và Đặng Văn Anh Phi Pha ghi.



Cũng bất ngờ tại bảng C khi chủ nhà Gia Lai chơi ép sân từ đầu đến cuối trước Bình Định nhưng lại thua 0-1 do trung vệ Trần Hữu Đông Triều đá phản lưới nhà. Trận còn lại Bình Phước thắng ngựơc Đak Lak 2-1 do Hồ Sỹ Giáp và Lê Đình Trình ghi. Trứôc đó cầu thủ người dân tộc Dong Gur Ha sa tô ghi bàn dẫn trước cho Đak lak.



Tại bảng D, Becamex Bình Dương thua Đồng Nai 1-3 do Hải Long ghi 2 bàn và Hồng Nghĩa ghi bàn còn lại, trong khi Sanatech Khánh Hoà thắng Kiên Giang 3-0 với cú đúp của Lâm Ti Phông và 1 bàn của Phạm Trùm Tỉnh.



Ở bảng E cũng bất ngờ khi Vĩnh Long thắng chủ nhà Đồng Tâm Long An 2-1 với bàn quyết định ở ở phút 90+1 do Trần Đình Trường ghi, còn Đồng Tháp bị An Giang cầm chân 1-1.



Với những kết quả trên xem ra cửa đến vòng chung kết của các tên tuổi như SLNA, Gia Lai, Bình Dương, ĐTLA... đang hết sức khó khăn. Ngược lại Huế, Bình Định, Đồng Nai... lại đang bước đầu tạo nên hiện tượng thú vị cho vòng loại giải U.21 lần này.

Đăng Khoa