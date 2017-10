Vovinam tiến ra đấu trường thế giới

Học võ Việt, yêu nước Việt Giải vô địch trẻ Vovinam toàn quốc vừa được khai mạc tại Quảng Ngãi với 360 vận động viên đến từ 27 tỉnh thành, trong đó có sự tham gia của đoàn Vovinam quân đội và công an. Vovinam là môn phái võ thuật thuần Việt, do người Việt khai sáng, và hiện nay đã có mặt ở 40 quốc gia trên thế giới, thu hút hàng triệu người theo tập luyện môn võ này. Thương hiệu “võ Việt Nam” đã và đang góp phần làm rạng danh võ thuật Việt Nam và trở thành một trong những niềm tự hào Việt Nam trên thế giới. Ở Việt Nam, Vovinam thu hút ngày càng đông đảo bạn trẻ tham gia tập luyện, và sẽ là môn thi đấu chính thức tại SEA Games 26. Nghĩa là các môn đệ Vovinam đã xuất hiện tại những võ đài Đông Nam Á, và họ đang miệt mài tập luyện môn võ này chuẩn bị cho kỳ thi tài tại SEA Games sắp tới. Hiện nay tại Việt Nam có hàng chục môn phái võ khác nhau được người Việt tham gia tập luyện và thi đấu, nhưng chỉ duy nhất Vovinam là môn võ mang đúng thương hiệu Việt, vì nó thuần Việt và lại có tên là “võ Việt Nam”. Người nước ngoài khi tìm hiểu và tập luyện môn võ này, là họ muốn khám phá những vi diệu của trường phái võ thuật Việt Nam so với những trường phái võ thuật khác trên thế giới. “Khỏe để lao động và bảo vệ Tổ quốc” là khẩu hiệu quen thuộc từ bao năm nay với người Việt Nam, nhưng “học võ Việt, yêu nước Việt” lại là một slogan mới đặc trưng của Vovinam, bởi yêu nước cũng rất cần một tinh thần và cơ thể khỏe mạnh, biết thích ứng và vượt thắng. Tinh thần Vovinam luôn gắn chặt với lòng yêu nước, và tập Vovinam cũng là để trải nghiệm tinh thần yêu nước đã được hun đúc từ tiền nhân.

Những thế võ của Vovinam toát lên niềm tự hào dân tộc và tinh thần bất khuất - Ảnh: Hồng Long Bây giờ, trong mỗi hoạt động của người Việt Nam luôn được tinh thần yêu nước đồng hành và soi sáng. Tập võ Vovinam không chỉ cho thân thể khỏe mạnh, phản ứng nhanh, sống lành mạnh và có lý tưởng, mà còn là cơ hội để mọi người Việt thể hiện ý chí Việt Nam, lòng yêu nước Việt Nam, và sự đoàn kết gắn bó Việt Nam. Đồng thời, cũng là biểu dương sự cởi mở, hào hiệp, tinh thần vị tha Việt Nam khi làm bạn với cả thế giới. Học một môn võ, vì vậy, còn là học làm người, nhất là làm người Việt, và thể hiện tinh thần, văn hóa Việt không chỉ trong nội bộ người Việt, mà còn trong cả cộng đồng thế giới. Nếu hiện nay Vovinam đã chính thức được đưa vào trường học, thì hy vọng sắp tới, môn võ của người Việt này sẽ được toàn dân Việt Nam tham gia tập luyện. Bởi, “học võ Việt, yêu nước Việt” và “khỏe để bảo vệ Tổ quốc”. Mà, yêu nước thì đâu phải chuyện của riêng ai! Thanh Thảo