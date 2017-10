VPF dự tính “chỉ” lỗ 10 tỉ đồng năm 2012!

* Sẽ có trận play-off

Hôm 6.12, Sở Kế hoạch - Đầu tư Hà Nội đã cấp giấy phép kinh doanh cho Công ty tổ chức giải đấu VPF. Theo đó, VPF sẽ tổ chức 3 giải lớn nhất của hệ thống bóng đá VN, gồm Cúp Quốc gia (năm nay khởi tranh ngày 18.12), giải hạng nhất (31.12), giải ngoại hạng (1.1.2012). Dù đã có tài khoản nhưng VPF sẽ tiếp tục phải xin con dấu hoạt động. Ngày 9.12 sẽ tiến hành đại hội cổ đông lần thứ nhất và các CLB ngoài đóng góp cổ phần (gộp cả VFF thì vốn pháp định 30 tỉ đồng) sẽ phải đóng thêm lệ phí dự giải.

Trong phiên họp với VFF cách đây gần 2 tháng, bầu Kiên đã dự báo mùa giải 2012, VPF có thể sẽ lãi 10 tỉ đồng. Thế nhưng, sau khi đi vào triển khai các công tác chuẩn bị và mới đây, bộ phận tài chính của VPF đã đưa ra con số: 10 tỉ đồng sẽ là khoản… lỗ của VPF ở năm 2012 bởi ngoài tiền tổ chức giải, còn phải chi tiền lương cho bộ máy nhân sự của VPF (có thể lên tới 40 người), tiền công trọng tài, giám sát cùng một số phát sinh khác. Trong đó, số tiền trả cho trọng tài ở mỗi trận sẽ không được vượt quá 10 triệu đồng mà có thể chỉ 7 - 8 triệu đồng. Từ ngày 12 - 16.12, đội ngũ giám sát và 110 trọng tài sẽ tập huấn tại Đà Nẵng. Nét mới là, năm nay, giám sát phải từng là trọng tài nên một số giám sát của mùa cũ như ông Trương Hải Tùng - Trưởng phòng Các đội tuyển quốc gia VFF, ông Phạm Quang - Giám đốc Trung tâm bóng đá trẻ sẽ không còn ngồi ghế giám sát nữa.

Ngoài ra, do số lượng đội chuyên nghiệp của hạng nhất mùa này bất ngờ tăng lên 13 đội (thêm An Giang chính thức trở thành doanh nghiệp) nên ở V-League ngoài hai đội đứng thứ 13, 14 sẽ xuống hạng do đó phải có trận play-off giữa đội đứng thứ 12 với đội đứng thứ 3 giải hạng nhất.

L.P