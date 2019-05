VTV Bình Điền Long An chật vật vào bán kết

Trước khi trận đấu này diễn ra, U.23 Thái Lan đè bẹp Đại học Nam Kinh (Trung Quốc) với tỷ số 3-0 (25/10, 25/18, 25/23), vươn lên dẫn đầu bảng với 6 điểm. Do đó VTV Bình Điền Long An (5 điểm), Ngân hàng Công thương (4 điểm) phải quyết đấu. Nếu thua 0-3 hoặc 1-3, VTV Bình Điền Long An sẽ bị loại nhưng đội chủ giải có tham vọng lớn hơn rằng sẽ chiến thắng để chiếm ngôi đầu bảng hòng né đối thủ mạnh ở bán kết.

Ngân hàng Công thương (áo xanh) có trận đấu rất hay trước VTV Bình Điền Long An, ảnh: Đào Ngọc Thạch

Được đánh giá cao hơn nhưng cỗ máy phòng ngự lẫn tấn công của VTV Bình Điền Long An với sự dẫn dắt của Trần Thị Thanh Thúy vận hành không tốt nên bất ngờ thua cuộc 21/25 trước Ngân hàng Công thương chơi bùng nổ.

Thanh Thúy (áo đỏ) cùng các đồng đội có chiến thắng trầy trật trước Ngân hàng Công thương, ảnh: Đào Ngọc Thạch

Sang ván hai, các học trò HLV Nguyễn Quốc Vũ bên phía đội chủ giải vẫn chưa giải phóng được sức ỳ, phối hợp tấn công thiếu hiệu quả, phần vì chuyền hai Kim Thoa nhiều lần lỗi nhịp. Các cô gái Ngân hàng Công thương vẫn chơi bóng đầy kinh nghiệm và bản lĩnh nhưng sự tập trung ở thời điểm quyết định mang về chiến thắng sát nút 27/25 cho VTV Bình Điền Long An.

Niềm vui chiến thắng của các cô gái VTV Bình Điền Long An, ảnh: Đào Ngọc Thạch

Quân bình được tỷ số, các cô gái VTV Bình Điền Long An khởi đầu bùng nổ ở ván ba, vượt lên tạo cách biệt 10 điểm (16/6) nhưng chơi thiếu tập trung, để đối thủ gỡ hòa 26/26. Rất may, VTV Bình Điền Long An lại thắng ở điểm quyết định để vượt qua Ngân hàng Công thương 28/26, vượt dẫn 2-1.

Người hâm mộ được chứng kiến trận đấu nghẹt thở, ảnh: Đào Ngọc Thạch

Để thua đáng tiếc trong 2 ván, các cô gái Ngân hàng Công thương mất động lực thi đấu nên thua ván 4 với điểm số 17/25. Chiến thắng 3-1 đầy chật vật đưa VTV Bình Điền Long An vào bán kết với ngôi nhất bảng A.

Các cầu thủ Ngân hàng Công thương (áo xanh) suýt tạo nên bất ngờ lớn, ảnh: Đào Ngọc Thạch

Đối thủ của VTV Bình Điền Long An sẽ được xác định bằng lượt đấu cuối bảng B diễn ra hôm nay giữa Tứ Xuyên (Trung Quốc) gặp Hóa chất Đức Giang Hà Nội lúc 15 giờ 30, BIP (Mỹ) gặp Thông tin LienViet Post Bank lúc 19 giờ.

Hoàng Quỳnh