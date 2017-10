Vụ doping của Lance Armstrong sẽ lên phim?

(TNO) Vụ bê bối doping của cua rơ lừng danh một thời Lance Armstrong nhiều khả năng được tung lên màn ảnh dưới bàn tay chỉ đạo của đạo diễn nổi tiếng Jeffrey Jacob Abrams (còn được biết đến với tên gọi J.J.Abrams).

Cuộc đời thăng trầm của Armstrong sẽ lên phim - Ảnh: AFP

Theo trang Deadline.com, hai hãng phim Paramount Pictures và Bad Robot sẽ cùng hợp tác với đạo diễn J.J.Abrams và nhà sản xuất Bryan Burk để thực hiện một tác phẩm điện ảnh có nội dung xoay quanh những ngày tháng thăng hoa và sau đó là sụp đổ của Armstrong.

Hồi tuần trước, trong cuộc trả lời phỏng vấn với “nữ hoàng talkshow” Oprah Winfrey, cua rơ người Mỹ thừa nhận đã sử dụng doping để giành 7 chức vô địch Tour de France suốt những năm 1999 và 2005.

Ngoài ra, trang Natmonitor.com cho biết, bộ phim nói về Armstrong có thể sẽ dựa trên một phần nội dung từ quyển sách Cycle of Lies: The Fall of Lance Armstrong (tạm dịch: Vòng tròn của những dối trá: Sự sụp đổ của Lance Armstrong) do tác giả Juliet Macur viết. Cuốn sách này được ví như một phác họa rõ ràng và chân thật nhất về diễn biến vụ doping liên quan đến Armstrong.

Đây không phải lần đầu tiên cuộc đời và những bí ẩn xoay quanh câu chuyện doping của Armstrong được người ta cố gắng đưa lên màn ảnh.

Một dự án phim trước đây từng được lên kế hoạch thực hiện với sự tham gia diễn xuất của Jake Gylenhall trong vai Armstrong. Dù vậy, đạo diễn J.J.Abrams vẫn chưa tiết lộ ai sẽ được thủ vai chính trong bộ phim sắp tới.

Đức Trường