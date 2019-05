'Vũ khí' của VTV Bình Điền Long An ở bán kết bóng chuyền VTV9-Bình Điền

VTV Bình Điền Long An với những gương mặt trẻ tài năng như Thanh Thúy, Dương Thị Hên, Kim Thanh, Bích Tuyền… là đại diện duy nhất của bóng chuyền nữ Việt Nam góp mặt ở bán kết. Tuy nhiên thử thách lớn chờ đón đội chủ giải bởi phải chạm trán với đương kim á quân BIP.

BIP được đánh giá nhỉnh hơn nhưng các HLV chỉ ra một “vũ khí” lợi hại mà nếu phát huy hiệu quả, các cô gái VTV Bình Điền Long An sẽ làm nên bất ngờ trước đối thủ đến từ Mỹ, đó là yếu tố tinh thần.

Chắc chắn khán giả sẽ đến Nhà thi đấu rất đông cổ vũ cho các cô gái VTV Bình Điền Long An. Sự cuồng nhiệt của khán giả là động lực tinh thần để các cầu thủ VTV Bình Điền Long An thi đấu “thăng hoa” cũng như là áp lực lên đối thủ.

Một nhân tố cũng được đánh giá là điểm tựa cho thành công của VTV Bình Điền Long An là Libero Kim Liên. Những pha cứu bóng ngoạn mục, những màn lăn xả quên mình của Kim Liên góp công lớn giúp VTV Bình Điền Long An giành chiến thắng ở vòng bảng trước Thái Lan, Ngân hàng Công thương. Khi Kim Liên bùng nổ, hàng tấn công của VTV Bình Điền Long An cũng vụt sáng, tinh thần cả đội cũng lên cao.

Một khi “vũ khí” tinh thần được phát huy, những mũi tấn công như Thanh Thúy, Dương Thị Hên, Kim Thanh, Nguyễn Thị Trinh hay Bích Tuyền sẽ đạt hiệu quả tấn công tốt nhất.

Trong khi đó BIP là đội bóng chơi hiện đại, tấn công đa dạng và phòng ngự cũng hiệu quả. Cây chuyền hai tài năng Akeo Kamalani điều phối bóng rất linh hoạt cho các mũi tấn công. Cash Samatha có nhiều pha đánh giữa bất ngờ, Stazer Lindsay tấn công đầy dũng mãnh.

Ở trận bán kết còn lại lúc 19 giờ, Tứ Xuyên (Trung Quốc) được đánh giá cao hơn U.23 Thái Lan.

Hoàng Quỳnh