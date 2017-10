Vũ Văn Huyện “vàng mười” của TTVN

Và nếu ai đã chứng kiến sự vất vả của Vũ Văn Huyện để giành được 1 HCV/1 kỳ SEA Games cho TTVN mới thấu hiểu được giá trị của tấm huy chương trị giá “vàng mười” của chàng VĐV khoác áo Quân đội này.

Chứng tích đầu làng

Vũ Văn Huyện sinh năm 1983 trong một gia đình có 4 anh chị em ở làng An Xá, xã Tân Trào, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Với chiều cao 1m79, từ nhỏ, Huyện đã thích chơi những môn theo tiêu chí “cao hơn, nhanh hơn”. Bóng chuyền ban đầu là môn đam mê số 1. Nếu ai đó có dịp về quê Huyện thì ở ngay đình làng An Xá vẫn còn hiện hữu 2 cột bê tông do tự tay Huyện và 1 người bạn làm chỗ căng lưới đánh bóng chuyền.

Chàng trai đa năng

Trong một lần đi thi nhảy... xa ở giải thể thao cấp tỉnh, Vũ Văn Huyện, một học sinh lớp 11, đã lọt vào mắt xanh của thầy Nguyễn Đức Nguyên - hiện là HLV điền kinh Quân đội. Tài năng của Vũ Văn Huyện đã được bộc lộ “nhanh nhảu” ở nội dung này với đôi chân... trần. Với cú nhảy xa ấn tượng ở giải tỉnh, Huyện đã được gọi vào Quân đội. Suốt hơn 2 năm chuyên sâu vào nội dung nhảy xa, thầy Nguyễn Đức Nguyên phát hiện tố chất điền kinh trong con người Huyện ở rất nhiều nội dung khác nhau: từ nhảy xa, nhảy cao đến nhảy sào, chạy và cả ném đẩy... Đến tháng 3.2004, Huyện được gọi vào ĐTQG và bắt đầu tập 10 môn phối hợp, sau này còn được chuyên gia Podmarev Vadim (Uzbekistan) dẫn dắt.

Phá sâu kỷ lục của chính mình

8 năm thi đấu dưới màu áo lính, Vũ Văn Huyện không có đối thủ ở các giải VĐQG, còn ở đấu trường SEA Games, anh là nhà VĐ 3 kỳ liên tiếp nội dung 10 môn phối hợp từ SEA Games 23 đến 25. Tấm HCV tại SEA Games vừa qua là điều mà giới chuyên môn đã dự đoán từ trước nhưng không ngờ, anh còn phá sâu kỷ lục của chính mình tại SEA Games 24 tới 101 điểm (kỷ lục mới là 7.558 điểm). Ngay sau chiến tích này, ông Dương Đức Thủy - trưởng bộ môn Điền kinh Tổng cục TDTT đã thưởng nóng cho Vũ Văn Huyện 110 USD bằng tiền túi của mình với lời động viên: “Tôi muốn thưởng cho Huyện tương đương với số điểm mà Huyện đã phá kỷ lục SEA Games”.

Nỗi khổ của chủ nhân chiếc HCV “10 môn“

Ít ai biết rằng, ở SEA Games 25, Huyện còn đăng ký thi nội dung nhảy sào đơn nam. Nhưng sau 2 ngày thi xong 10 môn phối hợp, Huyện không còn đủ sức để thi tiếp nội dung này, dù biết chắc chắn giành được HCĐ. Lần nào cũng vậy, cứ thi xong 10 môn là Huyện lại bị ốm, đau nhức toàn thân, bàn chân trầy xước, các cơ mỏi nhừ, thêm vào đó là bệnh cảm cúm (vì phải đội nắng thi đấu suốt 2 buổi trưa liền).

Luôn có vàng sau mỗi kỳ SEA Games và cứ 2 năm/lần, Huyện còn được lên quân hàm. Cách đây 2 năm, anh được phong cấp trung úy, còn sau cái Tết này, Huyện sẽ được phong cấp thượng úy. Chính môi trường quân đội đã luyện cho Huyện tinh thần cũng như nghị lực phi thường để anh có thể theo tập và thi đấu được cái “món khó nhai nhất” của điền kinh.

Quang Minh