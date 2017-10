“Vua nước rút” Đỗ Anh Tuấn về đầu

>> Đường đua trong nắng gió

>> Khốc liệt ngay chặng đầu tiên

>> Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM: Cam go chặng đầu

Khi chặng đua thứ ba được diễn ra gần nửa đoạn đường, Đỗ Tuấn Anh Anh liên tục có mặt trong tốp đông vốn tập hợp những tay đua mạnh. Khi tốp đầu (Bảo vệ thực vật (BVTV) Sài Gòn) bứt đi bỏ xa tốp đông hơn 3 phút, Đỗ Tuấn Anh vẫn dưỡng sức nhằm chờ thời điểm để tung ra pha nước rút sở trường ở đích đến.

Cách đích đến 15 km, tốp sau của BVTV Sài Gòn bắt kịp tốp đầu và cùng nhau tăng tốc về đích. Lúc này Đỗ Tuấn Anh bắt đầu tung ra cú nước rút sở trường và cán đích đầu tiên với thành tích 4 giờ 06 phút 39” (tốc độ trung bình 36,732 km/giờ). Về hạng nhì là Mai Nguyễn Hưng (BVTV Sài Gòn) và về hạng ba là Lê Văn Duẩn, đồng đội của Mai Nguyễn Hưng.

Đáng khen cho áo vàng Trịnh Đức Tâm (Hà Nội) khi anh xuất sắc về chung trong tốp đầu để bảo vệ thành công áo Vàng sau 3 chặng với thành tích 11 giờ 30 phút 33”. Xếp nhì là Bùi Minh Thụy và xếp hạng ba là Đỗ Tuấn Anh khi có thời gian thi đấu nhiều hơn 14 giây so với Trịnh Đức Tâm.

Lê Nguyệt Minh (BVTV Sài Gòn) tiếp tục bảo vệ thành công chiếc áo Xanh giành cho tay đua có nướt rút tốt nhất khi có trong tay 17 điểm, hơn 3 điểm so với tay đua xếp hạng nhì Nguyễn Vũ Linh (Domesco Đồng Tháp). Ở danh hiệu đồng đội có 4 đội đồng giờ với nhau là Domesco Đồng Tháp, BVTV Sài Gòn, ADC truyền hình Vĩnh Long và BVTV An Giang. Tuy nhiên, đội Domesco Đồng Tháp tạm dẫn đầu do hơn hiệu số phụ so với 3 đội còn lại.

Sáng mai, 24.4, sẽ diễn ra chặng đua thứ 4 từ Phan Rang – Tháp Chàm đi Nha Trang dài 97 km.

Dưới đây là một số hình ảnh của chặng thứ ba:



Các tay đua bung sức khi đi ngang vùng biển Cà Ná

Đoàn đua được đông đảo người dân hai bên đường cổ vũ

Trong khi làm "nhiệm vụ" chở hàng, hai chú bò tranh thủ "ngắm" các cua rơ tranh tài

Tin và ảnh: Hoàng Quỳnh - Đào Ngọc Thạch