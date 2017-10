Vương giả kiểu quan chức bóng đá: Jeffrey Webb, người Cayman nổi tiếng nhất thế giới

Jeffrey Webb được xem là người Cayman nổi tiếng nhất thế giới không chỉ bởi giữ vị trí cao ở FIFA mà còn từ việc đổi biệt thự, xe sang, kim cương... lấy quyền tại ngoại do dính đến bê bối tham nhũng tại tổ chức quyền lực nhất của bóng đá.

Đám cưới xa hoa của Jeffrey Webb - Ảnh:weddingstylemagazine

Cám dỗ của đồng tiền

Cái tên Cayman vốn chẳng để lại chút dấu ấn nào ngoài khái niệm một vùng lãnh thổ thuộc địa của Anh và những hòn đảo thơ mộng ven biển Caribbean. Nhưng từ năm 2012, đất nước nhỏ bé với dân số chỉ gần 60.000 người lại nổi danh trong làng bóng đá thế giới khi người đứng đầu tổ chức bóng đá quốc gia Jeffrey Webb được bổ nhiệm làm Chủ tịch LĐBĐ Bắc Trung Mỹ và Caribbean (CONCACAF) và Phó chủ tịch FIFA. Quan lộ của Webb phất lên chủ yếu nhờ may mắn sau khi 2 “công thần” của CONCACAF là Chủ tịch Jack Warner và Tổng thư ký Chuck Blazer bị truy tố về tội nhận hối lộ, bị cách chức năm 2012. Giữa bùng nhùng bê bối, Webb nổi trội nhất nhờ được đánh giá là một người luôn hướng đến đạo đức và sự minh bạch tài chính. Quan chức 51 tuổi này được kỳ vọng sẽ vực dậy hình ảnh, cách quản lý tài chính “sạch” của CONCACAF và được Sepp Blatter “nhắm” thay thế cho chiếc ghế Chủ tịch FIFA. Lý tưởng đẹp đẽ và tương lai sáng sủa ấy còn giúp Webb thuyết phục được cô bạn gái Kendra Gamble lên xe hoa.

Tuy nhiên, khi đã yên vị trên chiếc ghế quyền lực, Webb không thể cưỡng lại cám dỗ của đồng tiền. Trong một tổ chức vốn có nhiều kẽ hở tài chính, Webb nghiễm nhiên bỏ túi hàng triệu USD tiền hối lộ, lại quả từ các đối tác muốn độc quyền phát sóng, tiếp thị thể thao ở các giải đấu lớn nhất châu Mỹ - Latin. Cuộc sống xa hoa của quan chức người Cayman bắt đầu bằng việc trao cho tân nương một chiếc nhẫn cưới kim cương đắt giá, rồi sau đó là hàng tá nữ trang kim cương, ngọc trai, xe hơi cao cấp... Sở hữu một chuỗi cửa hàng bán bánh nhỏ ở Cayman, nhưng Webb và vợ lại sinh sống trong một biệt thự xa hoa rộng 1.000 m2 với 5 phòng ngủ, 9 phòng tắm, hồ bơi... nằm trong khuôn viên gần 3.000 m2 tại Loganville (tiểu bang Georgia, Mỹ). Theo điều tra của FBI, biệt thự và các tiện nghi được Webb mua bằng tiền hối lộ và lại quả hoặc được các công ty tiếp thị thể thao “dâng hiến”. Không những vậy, theo cáo trạng, vợ chồng Webb còn sở hữu khoảng 10 bất động sản có giá trị hàng triệu USD ở New York, Miami và Cayman.

Đời không như mơ

“Cuộc sống trên thiên đường” của Webb không kéo dài lâu. Ngày 27.5.2015, Webb cùng 6 quan chức cấp cao của FIFA bị bắt giữ ở Zurich (Thụy Sĩ) do liên quan đến bê bối gian lận và chia chác nhau khoảng 150 triệu USD tiền nhận hối lộ và lại quả chấn động thế giới. Sau đó, ông là quan chức đầu tiên đồng ý dẫn độ sang Mỹ để thẩm vấn và xét xử. Ngoài ra, Webb còn bị buộc tội rửa tiền trong một vụ án hình sự khác tại Cayman. Không lâu sau, tại một phòng xử án ở Brooklyn (New York), người hâm mộ bóng đá còn sửng sốt hơn trước những tài sản do Webb và vợ giao nộp để đổi lấy quyền tại ngoại (tòa án yêu cầu đến 10 triệu USD).

Theo tờ Washington Post, cô vợ Kendra Gamble-Webb “cầm cố” cho tòa án chiếc nhẫn cưới, lắc tay, vòng cổ, bông tai... làm bằng kim cương và ngọc trai, 2 chiếc xe sang Ferrari đời 2015, Range Rover đời 2014 cùng 2 đồng hồ thuộc hàng độc hiệu Rolex và Hublot. Bản thân Webb bàn giao lại 11 chiếc đồng hồ thương hiệu nổi tiếng như Breitling, Panerai, Royal Oak Offshore, Luminor Marina và một chiếc xe sang Mercedes-Benz. Mặc dù chưa thể định giá các tài sản giao nộp nhưng tòa án cũng quyết định cho Webb được tại ngoại và bị giám sát chặt chẽ ở biệt thự xa hoa tại Loganville; bởi tất cả các tài khoản ngân hàng và tài sản có liên quan đến vợ chồng quan chức quyền lực nhất CONCACAF đều bị FBI đóng băng. Cuộc chơi xa hoa của Webb coi như chấm dứt từ đây...

Tây Nguyên