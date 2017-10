Wladimir Klitschko chơi chiêu tâm lý với đàn em Anthony Joshua

Cuộc họp báo trước trận đấu giữa Klitschko và Joshua diễn ra tại sân Wembley vào rạng sáng ngày 28.4 (giờ VN) với góp mặt của rất đông các phóng viên, nhà báo, hãng truyền hình đến đưa tin.

Tại đây, võ sĩ Klitschko, 41 tuổi, có thành tích 64 trận thắng và 4 trận thua trong sự nghiệp, khiêu khích đối thủ đàn em Joshua mới 27 tuổi: “Đây. Chiếc USB (một loại thẻ nhớ chứa dữ liệu) này đang lưu trữ những hình ảnh, dữ kiện và kết quả của người thắng trận đấu này. Các bạn đừng mở cho đến khi trận đấu kết thúc. Và hãy xem, tôi dự đoán có đúng không. Người thắng luôn là tôi. Tôi là một võ sĩ quyền anh và biết cách hạ đối thủ. Anthony (Joshua) chỉ biết đấm mà chẳng biết cách làm một võ sĩ thực thụ”.

Đáp trả lại lời khiêu khích của Klitschko, Joshua (bất bại 18 trận đều bằng thắng knock-out) nói đanh thép: “Đây là một chiêu trò tâm lý cũ rích. Anh (Klitschko) nên bước ra võ đài với sức mạnh của mình, thay vì chỉ bằng lời nói suông hoặc sẽ hạ tôi với chỉ 1 cú đấm”.

Tuy khiêu chiến đối thủ, nhưng báo chí thế giới đánh giá có khả năng Klitschko đang “lo lắng” trước đối thủ đàn em đang lên nên mới tung chiêu “tâm lý”. Klitschko hiện 41 tuổi và đang bước qua bên kia sườn dốc sự nghiệp, nhất là từ sau trận thua đối thủ cũng từ nước Anh là Tyson Fury hồi tháng 11.2015 khiến bị mất mọi đai vô địch hạng nặng. Giờ Klitschko muốn chứng minh giá trị cũ, và trên đường đi tìm lại vinh quang đã mất khi chấp nhận thượng đài với Joshua.

Theo tờ The Sun (Anh), giá trị của trận đấu quyền anh giữa 2 võ sĩ Joshua và Klitschko hiện ước tính đã vượt quá 100 triệu bảng. Trước đây, trận đấu giữ kỷ lục đắt giá nhất lịch sử quyền anh nước Anh là giữa hai võ sĩ Carl Froch và George Groves cũng diễn ra trên sân Wembley hồi năm 2014 có giá trị hơn 22 triệu bảng.

Nhưng nay, ngoài giá trị thương mại đã bị vượt qua quá xa, kỷ lục người xem cũng ở sân Wembley trong trận đấu giữa Froch và Groves (80.000 người) cũng bị trận Joshua và Klitschko phá vỡ (có đến 90.000 người xem).

Võ sĩ Joshua đang giữ đai vô địch IBF (Liên đoàn quyền anh quốc tế) thượng đài để bảo vệ, và còn tranh thêm đai WBA (Tổ chức quyền anh thế giới) đang bỏ trống cùng đai IBO (tổ chức quyền anh quốc tế). Do đó, Joshua sẽ nhận “tiền độ” cao gấp nhiều lần so với các trận đấu trước đây (khoảng 15 triệu bảng). Còn võ sĩ Klitschko thách đấu sẽ nhận mức thấp hơn khoảng gần phân nửa so với của Joshua.

Giang Lao