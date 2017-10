WoMAU thành lập ICM - sân chơi mới cho giới trẻ đam mê võ thuật trên toàn thế giới

Với 72 khách mời từ 32 quốc gia, Đại hội đồng đã cùng nhau điểm lại nhiều hoạt động trong năm vừa qua, đồng thời thông báo và lên kế hoạch cho nhiều bước tiến ấn tượng cho giai đoạn kế tiếp.



Trong số các công tác đang được WoMAU triển khai, việc thành lập Trung tâm Võ thuật Thế giới (International Center of Martial Arts for Youth Development and Engagement) là hoạt động được Đại hội đồng đặc biệt quan tâm thảo luận. Đây là kết quả của sự hợp tác giữa chính phủ Hàn Quốc và UNESCO, nằm trong chương trình cam kết phát triển hoạt động cho giới trẻ. Chương trình ký kết hợp tác phát triển ICM giữa UNESCO và Bộ Ngoại giao Hàn Quốc được chính Tổng thống Park Geun-Hye trực tiếp giám sát, chứng kiến.

Bên cạnh các hoạt động lớn như Liên hoan Võ thuật Quốc tế, WoMAU lần đầu tiên tổ chức thêm sự kiện Ngày hội Văn hóa - Võ thuật Thế giới (World Martial Arts Mastership), tạo thêm một sân chơi cho cộng đồng võ thuật. Sự kiện này sẽ được tổ chức từ ngày 2 – 8.9.2016 tại thành phố Cheongjju với sự tham gia của 2.100 võ sinh đến từ 80 quốc gia. Bên cạnh các hoạt động thi đấu đối kháng và biểu diễn nhiều môn võ như Judo, Taekwondo, Muay Thai, Jiujitsu… Ngày hội còn là nơi trình diễn nhiều tiết mục quảng bá văn hóa, võ thuật truyền thống của các nước.

Cũng tại buổi họp Đại hội đồng, ông Võ Danh Hải - Phó chủ tịch WoMAU đã báo cáo về Liên hoan Võ thuật Quốc tế TP.HCM 2016 - sự kiện võ thuật quan trọng đầu tiên của WoMAU được tổ chức tại Việt Nam. Ban lãnh đạo WoMAU cùng đại diện nhiều quốc gia thành viên như Bulgaria, Mỹ, Philippines… đánh giá cao sự thành công của Liên hoan và bày tỏ ý định tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong những sự kiện kế tiếp. Cũng tại buổi họp, Liên đoàn Vovinam Thế giới được WoMAU vinh danh với tư cách là một trong ba tổ chức hoạt động tích cực nhất của Hiệp hội trong năm vừa qua. Hai đơn vị còn lại là Tổ chức Võ thuật Okichitaw (Canada) và Liên đoàn Pencak Silat Thế giới.

Đáp lại những lời chia sẻ và sự ủng hộ chân thành của các tổ chức thành viên WoMAU, ông Võ Danh Hải cho biết : “Cộng đồng võ thuật Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa, hướng đến mục tiêu tổ chức Liên hoan Võ thuật Quốc tế TP.HCM 2018 nói riêng và công cuộc phát triển phong trào võ thuật nói chung, hòa cùng sự phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây của cộng đồng WoMAU”.

Gửi lời chúc mừng đến buổi họp Đại hội đồng WoMAU, ông Lee Jong Bae - Ủy viên Quốc hội Hàn Quốc chia sẻ: “Chúng tôi đánh giá cao những nỗ lực của thành phố Chungju và WoMAU trong sự nghiệp giữ gìn và phát huy võ thuật truyền thống. Kính chúc Ngày hội Văn hóa - Võ thuật Thế giới cũng sẽ thành công tốt đẹp ngay từ lần đầu tiên tổ chức”.

Ngoài ra, WoMAU còn chính thức tuyên bố kết nạp hai tổ chức thành viên mới là Hiệp hội Võ thuật Sarawak Dayak (Malaysia) và Hiệp hội Vật cổ truyền Quốc gia Senegal. Như vậy, sau buổi họp Đại hội đồng lần thứ 15 này, “mái nhà chung” WoMAU đã kêu gọi được tiếng nói của 49 tổ chức võ thuật trên toàn thế giới, cùng tham gia vào các hoạt động giữ gìn và phát huy võ thuật truyền thống.

Kết thúc buổi họp, các lãnh đạo WoMAU cũng bày tỏ niềm vui và cảm kích to lớn với các tổ chức thành viên. Với tư cách là đơn vị trực thuộc UNESCO chịu trách nhiệm cho các hoạt động võ thuật, WoMAU ngày càng trở thành đơn vị uy tín và có sức ảnh hưởng trong cộng đồng thế giới, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở thành chiếc cầu nối, nơi quy tụ tiếng nói của các tổ chức võ thuật khác nhau để tìm ra lối đi chung của võ thuật truyền thống trong thời hiện đại.

Hồ Võ

(từ Chungju, Hàn Quốc)