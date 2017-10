Xe đạp thiếu công bằng

Cuộc chiến giành các danh hiệu tại giải xe đạp ĐBSCL lần thứ 21 chủ yếu diễn ra giữa 3 đơn vị An Giang, Đồng Tháp và TP.HCM bởi mỗi địa phương này góp mặt đến 3 đội đua trong khi các đơn vị khác chỉ có 1 đến 2 đội.

Điều lệ giải cho phép các đơn vị thoải mái đăng ký thi đấu dẫn đến tình trạng mất cân bằng trên. Với số lượng VĐV đông gần gấp 3 so với các đội khác, ở 4 chặng đua vừa qua các tay đua của An Giang (gồm 3 đội: BVTV An Giang, trẻ BVTV An Giang, Gạo Vĩnh Bình An Giang), TP.HCM (gồm 3 đội: Eximbank TP.HCM 1, Eximbank TP.HCM 2, BVTV Sài Gòn), Đồng Tháp (Domesco Đồng Tháp 1, Domesco Đồng Tháp 2 và 4 VĐV khác gửi cho Bến Tre, Hậu Giang ) dễ dàng triển khai chiến thuật “lấy thịt đè người”, biến cuộc đua thành màn cạnh tranh danh hiệu của họ. Do đó, không ngạc nhiên khi các danh hiệu cao nhất giải tạm thời đều do VĐV 3 đơn vị trên nắm giữ và sẽ không bất ngờ nếu thành tích chung cuộc rơi vào VĐV của họ.

Phó ban tổ chức Âu Xuân Đôn cho biết sở dĩ ban tổ chức cho phép các địa phương đăng ký thi đấu nhiều đội xuất phát từ yêu cầu của nhà tài trợ nhằm để quảng bá cho giải và tạo cơ hội cho các tay đua trẻ được cọ xát để kích thích phong trào. Đây là điều trái khoáy. Bởi hiệu quả của việc quảng bá chưa thấy đâu nhưng người hâm mộ không hài lòng với cách tổ chức thiếu công bằng như trên.

Trương Nguyễn Thanh Nhân (Eximbank TP.HCM) thắng chặng 4 Sóc Trăng - Cà Mau (118 km) diễn ra hôm qua. Đinh Quốc Việt (Eximbank TP.HCM) vẫn giữ áo vàng sau 4 chặng. Áo xanh thuộc về Lê Văn Duẩn (Eximbank TP.HCM). Hôm nay, diễn ra chặng 5 từ Cà Mau về Cần Thơ dài 180 km.

Hoàng Quỳnh