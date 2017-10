Xe đạp “xé rào”

Nguyên do là không hiểu vì lý do gì trưởng bộ môn lại “xé rào” cho 3 VĐV Nguyễn Văn Quang, Nguyễn Văn Cương và Bùi Thị Quyên đang khoác áo đội đua xe đạp địa hình của Hòa Bình về chơi cho Hà Nội và Thanh Hóa. Các HLV của đoàn An Giang, Quân đội và TP.HCM đồng loạt kiến nghị đến lãnh đạo Tổng cục TDTT và Vụ Thể thao thành tích cao yêu cầu xem xét lại 3 trường hợp này nhằm đảm bảo khách quan và công bằng cho sân chơi của đại hội.

Được biết, từ cuối năm 2009, Tổng cục TDTT đã ban hành điều lệ môn xe đạp Đại hội TDTT toàn quốc 2010, trong đó phần đối tượng đăng ký thi đấu được ghi rất rõ rằng: “VĐV chỉ đủ điều kiện thi đấu cho địa phương, tỉnh thành ngành khi phải có hộ khẩu thường trú hoặc hợp đồng lao động trước ngày 1.1.2010”. 3 VĐV kể trên đã thi đấu trong màu áo tỉnh Hòa Bình trong giải địa hình hồi tháng 4 và được Tổng cục TDTT gọi tập trung đội tuyển quốc gia dưới danh nghĩa đơn vị Hòa Bình thì không lý do gì lại được “phù phép” chạy về địa phương khác. Cách làm của bộ môn xe đạp dù lãnh đạo bộ môn này cho rằng muốn san sẻ lực lượng để động viên phong trào là không đúng với tinh thần điều lệ và vi phạm các quy định của Tổng cục TDTT.

Trao đổi với Báo Thanh Niên, ông Trần Đức Phấn, Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao Tổng cục TDTT cho biết tổng cục sẽ khẩn trương xem xét sự việc này và sẽ có động thái chỉnh sửa để trả lại màu áo cho các VĐV, đảm bảo đúng với tôn chỉ và mục đích của điều lệ giải.

Kết quả đầu tiên ở nội dung tính điểm diễn ra hôm qua: Nguyễn Thị Thật (An Giang) về nhất cự ly 30 km nữ, trên Võ Thị Phương Phi (Bình Dương), Thúy Liên (Đồng Tháp) và Thùy Trang (An Giang). Về nam, Đặng Trung Hiếu (Cần Thơ) đoạt HC vàng cự ly 36 km, trên Hồ Hoàng Sơn và Bùi Minh Thụy đều của Vĩnh Long. Hôm nay, sẽ diễn ra nội dung thứ hai: đua cá nhân tính giờ (40 km dành cho nam và 30 km dành cho nữ).

P.Hoàng