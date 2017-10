Xì căng đan SEA Games: Chuyện 'bắt cóc' ở Philippines

Tình huống bất ngờ xảy ra như… trong phim với đoàn thể thao VN tại SEA Games 16 năm 1991. Đó là việc chỉ đạo viên của môn bóng chuyền VN - Đào Hữu Uyển bất ngờ bị “bắt cóc” đúng ngày “gặt” HCV.



Cựu danh thủ Đào Hữu Uyển, người bị “bắt cóc” ở Philippines, nay đã mất - Ảnh: N.L

Có lẽ dù có lường trước bao nhiêu khó khăn khi lên đường tham dự SEA Games 16, ban lãnh đạo đoàn thể thao VN cũng không thể ngờ đến tình huống khó tin này. SEA Game 16 vừa mới bắt đầu, đội tuyển bắn súng và đội tuyển bóng bàn VN bất ngờ giành được 4 HCV chỉ trong một ngày. Tin báo về, cả đoàn đang hân hoan vui mừng chiến thắng ngay sảnh khách sạn thì bỗng một cô nhân viên lễ tân hớt hải chạy đến báo có điện thoại gấp gọi cho đoàn thể thao VN. Nghe điện, trưởng đoàn - ông Đoàn Thao nhận được tin “động trời” từ cảnh sát địa phương: phát hiện người tên Đào Hữu Uyển nằm bất tỉnh nhân sự tại một nghĩa trang cách thủ đô Manila 2 giờ ô tô. Lúc đó, cảnh sát đã đưa “nạn nhân” vào bệnh viện và yêu cầu người của đoàn thể thao VN đến xác minh.

Niềm vui thắng lợi biến thành nỗi lo bao trùm các thành viên của đoàn VN đang có mặt ở khách sạn lúc bấy giờ. Ông Đoàn Thao nhanh chóng cử huấn luyện viên trưởng môn bóng chuyền, một phó đoàn và một bác sĩ của đoàn đến bệnh viện nơi ông Đào Hữu Uyển đang được chăm sóc. Tối hôm đó, cả 3 người đều ở lại bệnh viện không về, mọi chuyện chỉ được báo cáo qua điện thoại. Gần nửa đêm, một nhà báo Philippines lên gõ cửa phòng ông Đoàn Thao đề nghị được gặp. Bước xuống phòng tiếp tân của khách sạn, ông đã thấy một nhóm nhà báo cùng người phụ trách an ninh khu vực của nước bạn chờ sẵn. Trước câu hỏi của các nhà báo muốn biết ý kiến của người đại diện đoàn thể thao VN về sự việc vừa xảy ra, trong khi chưa thể liên lạc với Đại sứ quán VN, ông Đoàn Thao phải nghĩ cách trả lời cho “vẹn cả đôi đường”: “Cho đến giờ phút này, chúng tôi chưa nhận được thêm thông tin nào khác ngoài việc ông Đào Hữu Uyển đã tỉnh lại trong bệnh viện, không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến sức khỏe. Nhân dân Philippines cũng giống nhân dân VN, đại bộ phận là tốt, tuy nhiên vẫn có một vài người không tốt. Đoàn thể thao VN đến đây chỉ mong muốn thi đấu hết mình, mọi việc xảy ra đều là chuyện đáng tiếc, ngoài ý muốn”.



Ông Đoàn Thao (bìa phải) giải quyết sự cố ở SEA Games 16 - Ảnh: ông Đoàn Thao cung cấp

Trước câu trả lời chừng mực của trưởng đoàn VN, các nhà báo Philippines không hỏi thêm điều gì nữa, nhưng ngỏ ý muốn cùng đoàn thể thao VN ngồi chờ đến khi có thông tin mới. Không thể từ chối họ, nhưng ông Đoàn Thao cũng gọi ngay cho đại sứ. 6 giờ sáng hôm sau, một thông báo của trưởng đoàn thể thao VN đã được gửi đến BTC SEA Games 16, với nội dung thấu tình đạt lý về việc không để sự việc trở nên nghiêm trọng, đề nghị BTC, các cơ quan địa phương phối hợp đảm bảo an ninh cho đoàn VN trong suốt quá trình diễn ra thi đấu, đảm bảo chăm sóc sức khỏe tốt và tìm lại những tài sản đã mất cho nạn nhân.

Thông báo vừa gửi đi, một cuộc họp được triệu tập ngay trong 9 giờ sáng cùng ngày. Tổng thư ký Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á nói lời cảm ơn trước lối hành xử ý nhị của đoàn thể thao VN. Ngay sau đó, một phần tiền trị giá 1.000 USD và một chiếc đồng hồ được BTC gửi tặng ông Đào Hữu Uyển, coi như sự hỗ trợ đối với những tài sản đã bị mất trong vụ “bắt cóc” vừa rồi.

Từ cái vỗ vai

“Khi biết chuyện, các nhà báo VN có mặt ở Manila cũng rất lo lắng và muốn làm to chuyện. Nhưng nếu không cẩn thận, câu chuyện thể thao dễ thành câu chuyện chính trị, trong khi đoàn thể thao VN còn một quá trình thi đấu dài ở nước bạn. Người của mình không bị thiệt hại gì to lớn, giữ hòa khí, xử lý khéo léo để chuyện to thành chuyện nhỏ mới là điều cần thiết”, ông Đoàn Thao nhớ lại cách làm của mình ngày hôm ấy. Quả thực, sau hôm đó đoàn VN thi đấu tại Philippines đã nhận được sự quan tâm tận tình của BTC, không chỉ điều kiện ăn ở tốt hơn mà bất kể thi đấu ở địa điểm nào, xe chở các tuyển thủ VN cũng có xe cảnh sát dẫn đường.

Khi đã tỉnh táo, ông Đào Hữu Uyển mới kể lại câu chuyện “khó tin” rằng: Hôm ấy ông đi bộ từ khách sạn ra nhà thi đấu như thường lệ, dọc đường một người đàn ông lạ mặt bắt chuyện, khi biết Đào Hữu Uyển đang trên đường ra nhà thi đấu thì ngỏ ý mời lên ô tô cùng đi. Sau cái vỗ vai thân mật của người đàn ông, Đào Hữu Uyển mê man bất tỉnh đến tận khi tỉnh lại trong bệnh viện, tài sản và tư trang mang theo người đều đã mất.

Chuyện kể lại, ai cũng “hú hồn”. Lần tham dự SEA Games 16 đúng là chuyến đi đáng nhớ không những đối với ông Đào Hữu Uyển mà còn với ông Đoàn Thao và tất cả thành viên trong đoàn. Mất tiền, nhưng đoàn thể thao VN đổi lại được mối thâm tình với những người bạn Philippines và những dấu ấn khó quên.

Tịnh Tâm

