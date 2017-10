Yoga là phương pháp luyện tâm và luyện thân cổ xưa bắt nguồn từ Ấn Độ. Loại hình này đang phổ biến và phát triển rầm rộ tại VN.

Yoga ngày càng thu hút nhiều người tập - Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Trị bệnh và giảm stress

Về cơ bản, yoga có 20 thế, dựa theo thuyết âm dương ngũ hành (gọi là asana). Những thế này là các động tác đung đưa, xoa bóp nhẹ nhàng, uốn éo mềm mại uyển chuyển, không dùng sức, giúp điều chỉnh lại mọi khuyết điểm trong các tuyến nội tiết, làm tiêu tan các ý nghĩ phiền não. Bên cạnh đó, phương thức thiền là một công đoạn quan trọng của bài tập. Thiền giúp xoa dịu hệ thần kinh trung ương, nhịp tim đập chậm lại, huyết áp giảm thấp. Ngoài ra yoga sẽ làm giảm căng thẳng, phòng bệnh và tạo vóc dáng đẹp. Chính những tác dụng này khiến cho rất nhiều phụ nữ lẫn nam giới rủ nhau đi tập để có được thân hình đẹp và trị được những căn bệnh trong người.

Anh Đỗ Văn Lụa, một nhân viên văn phòng, nhà ở Q.2 (TP.HCM), cho biết: “Trước đây, tôi bị đau lưng nhiều do công việc phải ngồi ở văn phòng lâu. Thấy tôi bị vậy, bạn bè đồng nghiệp đã khuyên tôi nên đi tập yoga. Ban đầu tôi vẫn không tin là sẽ hết bệnh, bởi tôi đã đi trị bệnh, châm cứu rất nhiều nhưng vẫn không khỏi. Tuy nhiên, sau một thời gian tập thử tại một trung tâm gần nhà, tôi cảm thấy khỏe hơn”.

Nhiều cơ quan đã tổ chức tập yoga tại nơi làm việc như một liệu pháp giảm stress, tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống cho nhân viên. Chị Nguyễn Thị Minh Hiền, nhà ở Q. 4 (TP.HCM), cho biết: “Sau một thời gian tập luyện, yoga đã giúp tôi cải thiện được sức khỏe, vóc dáng, cân bằng tâm trí. Với nhiều bài tập yoga, tôi còn có được dịp thử thách khả năng chịu đựng của cơ thể, tính kiên nhẫn”.

Yoga không dễ

Tuy nhiên, những ai yêu thích và quan tâm đến môn thể dục này không thể không lưu ý một điều: “Nếu tập theo sách vở mà không có giáo viên hướng dẫn sẽ rất nguy hiểm. Ngoài hướng dẫn cách thở đúng, yoga là một chuỗi những bài tập co duỗi, cần phải có người đủ kinh nghiệm hướng dẫn nếu không dễ dính chấn thương”, chị Lê Hải Yến, HLV của một trung tâm yoga ở Q.Bình Tân, chia sẻ.

Không ít người tập không đúng cách hoặc lạm dụng yoga đã gặp sự cố sau khi tập. Ông Trần Ngọc Huy, nhà ở Q.7 (TP.HCM), cho biết: “Trước đây tôi lên mạng internet để xem các bài tập và tự tập ở nhà. Không ngờ sau vài buổi tập tôi bị “đơ” cái lưng. Đau tới nỗi đi tới đi lui phải có người dìu. Đi khám tôi mới biết do ở tuổi gần 50, hoạt động quá tải cơ lưng nên tôi bị viêm cơ”. Hay như bà Nguyễn Thị Bích, 43 tuổi, nhà ở Q.Gò Vấp (TP.HCM), do mong muốn có thân hình đẹp hơn từ những bài tập “trồng chuối”, “uốn cánh cung”, bà đã bị đau nhức lưng rất nhiều chỉ sau vài bữa tập luyện. Khi khám bệnh thì bà Bích mới biết, do mình có tiền sử bệnh thần kinh tọa nên chỉ được tập nhẹ nhàng chứ không nên tập những động tác mạnh mẽ như vậy.

Hiện nay, các trung tâm tập luyện yoga đã mọc lên nhiều và có rất đông người đến tập luyện vào buổi sáng sớm hoặc vào buổi chiều tối sau giờ làm việc. Học phí hằng tháng cho người tập dao động từ vài trăm ngàn cho đến vài triệu đồng tùy theo tên tuổi của HLV và cơ sở vật chất của nơi tập luyện.

Minh Tân