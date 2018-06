3 siêu sao 3 lĩnh vực là tâm điểm của lễ khai mạc World Cup

Lễ khai mạc World Cup diễn ra trên sân Luzhniki ở thủ đô Moscow, Nga chỉ gói gọn trong vòng chừng nửa giờ đồng hồ và kết thúc ngay trước trận mở màn giữa tuyển Nga và Ả Rập Xê Út ở bảng A diễn ra lúc 22 giờ (giờ VN) ngày 14.6 tới.

FIFA cho biết, lễ khai mạc World Cup 2018 sẽ hơi khác so với các kỳ World Cup trước đây khi đặt trọng tâm là các cuộc trình diễn âm nhạc đầy màu sắc với màn trình diễn của ca sĩ nhạc pop trứ danh Robbie Williams. Tiếp đó, nữ ca sĩ nhạc Opera giọng nữ cao Aida Garifullina đại diện chủ nhà trình diễn các bài hát về nước Nga nổi tiếng. Ngoài ra còn có các màn trình diễn của hơn 500 vũ công và VĐV thể dục… và kết thúc bằng màn bắn pháo hoa rực rỡ.

tin liên quan Thăng hoa cùng “Cảm xúc World Cup 2018” Trái bóng tròn World Cup sắp sửa lăn, triệu triệu con tim trên khắp hành tinh đang hồi hộp hướng về những trận cầu nảy lửa tại Nga.

Trong lễ khai mạc World Cup cũng trình diễn các bài hát World Cup của nước chủ nhà Nga và của FIFA phát hành là bài Live It Up do nam ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng người Mỹ, Will Smith cùng ca sĩ Nicky Jam và nữ ca sĩ người Kosovo, Era Istrefi trình bày.

Phát biểu trên FIFA.com, ca sĩ Robbie Williams nói: “Biểu diễn trong lễ khai mạc World Cup là giấc mơ đã thành sự thật”. Robbie Williams cũng được biết đến lâu nay là một fan bóng đá cuồng nhiệt ở Anh, anh cũng vừa là thủ quân của đội tuyển danh thủ và làng giải trí Anh đấu đội tuyển thế giới (hòa 3-3) để gây quỹ từ thiện trong trận đấu Soccer Aid trên sân Old Trafford.

Trong khi đó, cựu danh thủ Ronaldo là đại diện cho giới bóng đá, người sẽ mang cúp vô địch thế giới giới thiệu cho khán giả toàn cầu và mở màn cuộc tranh tài của 32 đội tuyển hướng đến vinh quang vào ngày 15.7 (diễn ra trận chung kết World Cup).

Giang Lao