Ca sĩ Robbie Williams gặp rắc rối vì đưa ‘ngón tay thối’ ở lễ khai mạc

Cựu ngôi sao của nhóm nhạc Take That là một trong những ca sĩ chính trình diễn ở lễ khai mạc World Cup 2018 trên sân Luzhniki ở Moscow. Tại buổi lễ, Robbie Williams mặc một bộ vest đỏ, bên trong là áo sơ mi màu đen và thể hiện ca khúc Let Me Entertain You và Feel trước khi song ca cùng ca sĩ opera của Úc Aida Garifullina nhạc phẩm Angels. Tuy nhiên, nam ca sĩ nổi tiếng người Anh đã gây sự chú ý của khán giả xem truyền hình khi thực hiện một cử chỉ được cho là xúc phạm người khác khi thể hiện bài hát Rock DJ.

Theo đó, sau khi cùng tham gia với các vũ công với trang phục liên quan đến bóng đá, Robbie Williams gây sốc khi bất ngờ thể hiện cử chỉ đưa ngón tay giữa trước ống kính máy quay. Video và hình ảnh về cử chỉ thô lỗ của cựu nhóm nhạc nổi tiếng Take That trước hàng triệu khán giả truyền hình sau đó được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, đặc biệt là trên Twitter.

Nhiều cư dân mạng xã hội trên đã gây tranh cãi và nhận chỉ trích kịch liệt khi cho rằng nam ca sĩ 44 tuổi đã bị “điên” với cử chỉ đưa ngón tay giữa. Hàng loạt chỉ trích liên tục được đăng tải trên Twitter như “Không thể tin rằng Robbie Williams đã đưa ngón tay giữa trước hàng tỉ người xem World Cup”, “Một hành động thiếu sự tôn trọng như anh ta vẫn được trả hàng triệu USD cho màn biểu diễn”… Trong khi đó, hành động của Robbie Williams cũng là cơ hội để một số cư dân biến thành một đề tài châm biếm cho World Cup 2018, kiểu như “Robbie Williams đưa ngón tay giữa trước ống kính. World Cup năm nay sẽ được thắp sáng!”.

Twitter còn nổi sóng khi lên đới “ngón tay giữa” của Robbie Williams với căng thẳng giữa Anh và Nga liên quan đến vụ một điệp viên được cho là bị đầu độc. Tuy nhiên, may cho nam ca sĩ trên khi sự chú ý và chỉ trích sau đó được chuyển hướng khi mọi người tập trung xem trận khai mạc giữa Nga và Ả Rập Saudi.

Dẫu vậy, theo tờ Independent, Robbie Williams nhiều khả năng sẽ gặp rắc rối vì có thể đã vi phạm luật pháp Nga đối với cử chỉ đưa ngón tay giữa tại lễ khai mạc World Cup năm nay. Quốc gia này năm 2014 đã ban hành việc cấm sử dụng các từ ngữ chửi thề trong nghệ thuật. Những người vi phạm pháp luật sẽ phải đối mặt với tiền phạt từ 70 - 1.400 USD tùy thuộc vào việc họ là cá nhân, một quan chức hay một tổ chức.

Tây Nguyên