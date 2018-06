CĐV của Bangladesh bán đất, may cờ kỷ lục cổ vũ tuyển Đức

Khi ngày khai màn World Cup 2018 đang dần đến gần, những người hâm mộ khắp thể giới đang “sáng tác” khá nhiều cách cổ vũ độc đáo đối với đội tuyển mà họ yêu thích. Thế nhưng có lẽ hiếm có ai chơi trội như Amzad. Người đàn ông này đến từ làng Sadar upazila ở Magura (Bangladesh) vốn một fan cuồng nhiệt của tuyển Đức.

Tại World Cup 2014 ở Brazil, Amzad từng nổi tiếng khi may lá cờ dài 3km để cổ vũ tuyển Đức. Sự cuồng nhiệt của ông gây nhiều bàn tán xung quanh việc cổ động viên (CĐV) này có cách thể hiện tình yêu đối với một đội bóng yêu thích hơi “điên rồ”. Tuy nhiên, kiểu cổ vũ của Amzad dường như rất linh nghiệm khi Đức đăng quang World Cup 2014. Vì vậy, để cổ vũ cho “Cỗ xe tăng” Đức tại World Cup năm nay, Amzad quyết định may lá cờ Đức để ủng hộ tại World Cup 2018 có chiều dài 5,5 km, tăng gần gấp đôi so với lá cờ ở World Cup 2014.

Để có được lá cờ dài như vậy, Amzad đã phải bán gần hết đất để trả chi phí cho việc may lá cờ kỷ lục. Ông Amzad cho biết rất tự hào khi khoe lá cờ dài nhất thế giới. CĐV này nhấn mạnh rằng có thể thực hiện một dự án du lịch khác hướng đến World Cup 2022 tại Qatar. “Đó là ước mơ của tôi cho đến World Cup 2022. Nếu điều đó xảy ra, tôi sẽ sản xuất một lá cờ Đức dài… 22km sẽ kéo dài từ Magura đến Jessore”, ông Amzad thổ lộ.

Tây Nguyên