Chờ đợi gì ở vòng tứ kết World Cup 2018?

Ai sẽ gây bất ngờ khi chơi đôi công?

Dấu ấn lớn nhất ở vòng 1/8 là Nhật Bản và Mexico dám đẩy đội hình lên chơi đôi công trước những đối thủ mạnh. Nhật làm Bỉ bất ngờ khi chơi pressing toàn sân, Mexico còn táo bạo hơn thế khi gây áp lực một cách dữ dội ngay phần sân Brazil. Đúng là không ai chờ đợi một kịch bản như vậy và rõ ràng là người xem thì bất ngờ còn Brazil hay Bỉ đều choáng váng. Chỉ tiếc là cuộc lật đổ của họ bất thành

Liệu ở tứ kết còn đội nào dám chơi đôi công khi gặp các ông lớn? Thật khó để chỉ ra những cái tên đủ sức làm khó khăn tuyển Pháp hoặc Anh vì chắc chắn Uruguay hay Thụy Điển chẳng dại gì từ bỏ lối đá sở trường phòng ngự phản công để đôi công với hai đối thủ trên. Với Oscar Tabarez và Janne Andersson, xây dựng hàng thủ dày để trước hết không thua là nhiệm vụ tối thượng đầu tiên trước khi nghĩ đến chuyện tổ chức phản công sắc sảo để khai thác sơ hở của đối thủ. Cách chơi chặt chẽ này từng giúp Uruguay (mới lọt lưới 1 bàn) và Thụy Điển (cũng chỉ lọt lưới 2 bàn) gây khó khăn cho bất cứ đối thủ nào mà họ gặp. Có thể họ thắng đối phương chật vật (như Uruguay hạ Bồ Đào Nha 2-1 và Thụy Điển thắng Thụy Sĩ 1-0) nhưng đối thủ muốn thắng họ cũng chẳng dễ dàng gì.

Nhiều người trông chờ chủ nhà Nga sẽ chơi đôi công với Croatia. Dù Nga chủ trương đá phòng ngự trước Tây Ban Nha, khiến cho người xem cảm thấy không hài lòng vì họ có dàn tấn công không hề yếu khi ghi đến 8 bàn ở vòng bảng, nhưng do tâm lý muốn an toàn và vì đội bóng xứ bò tót nổi tiếng kiểm soát bóng tốt nên HLV Cherchesov không thể đẩy đội hình lên đá đôi công với các siêu sao kỹ thuật như Silva, Isco, Costa, Iniesta… Tuy vậy, gặp Croatia có nhiều cầu thủ trình độ kỹ thuật cao, nhất là hàng tiền vệ với Modrid, Rakitic, Perisic... không hề kém cạnh Tây Ban Nha, rất có thể Nga sẽ chọn cách chơi khác, nghĩa là không phòng ngự mà có thể đánh phủ đầu. Họ sẽ dùng tấn công để phòng ngự, dùng tốc độ và sự nhanh nhẹn của Dzyuba, Cheryshev, Golovin gây áp lực buộc đội hình Croatia phải co lại hoặc không thể kiểm soát bóng tốt hoặc khiến lối chơi kỹ thuật của đội bóng áo ca rô đỏ trắng dễ rơi vào tình trạng tê liệt.

tin liên quan World Cup 2018: Bóng đá thời công nghệ cao Trong bóng đá hiện đại, đối thủ của các đội bóng không còn thuần túy là con người bằng xương, bằng thịt nữa.

Đội nào sẽ đi sâu?

Xét một cách toàn diện, Brazil và Pháp hiện là 2 ứng viên bộc lộ nhiều điểm mạnh nhất do họ có sức mạnh đồng đều và phần nào đã thể hiện được bản lĩnh của mình trong những thời điểm khó khăn. Brazil đã chịu sức ép của Mexico trong 30 phút đầu để sau đó đáp trả một cách đanh thép, còn Pháp bị Argentina dẫn ngược ngay đầu hiệp 2 nhưng vẫn bình tĩnh hóa giải lối chơi của đối phương bằng khả năng công phá cực mạnh từ 2 biên lẫn trung lộ. Cả 2 đội đã tạo ra những nét chấm phá thú vị về chiến thuật trong bối cảnh các trận đấu ngày càng toan tính và chặt chẽ. Vì thế, sẽ không có gì bất ngờ nếu Brazil và Pháp cùng vào bán kết. Dĩ nhiên Bỉ và Uruguay không phải là đối thủ dễ chơi nhưng Brazil và Pháp lại dám thay đổi, dám chơi, dám làm và dám điều chỉnh để tạo ra những điều khác biệt một cách ấn tượng. Chỉ tiếc nếu cả 2 cùng vào bán kết thì cũng chỉ 1 đội góp mặt ở trận cuối cùng do họ buộc phải loại nhau.

Ở nhánh còn lại, không có ai đủ sức trở thành ứng viên sáng giá. Croatia mạnh nhất trong nhóm này nhưng những gì mà họ để lại ở trận thắng Đan Mạch là chưa thuyết phục đồng thời cho thấy toàn đội phụ thuộc quá nhiều vào Luka Modric nên cách chơi khá mong manh. Khi Modric sung sức thì Croatia trở nên mạnh mẽ nhưng khi tiền vệ sáng tạo này có vấn đề về sức khỏe hoặc không thể chịu được áp lực do bị pressing thì ngay lập tức Croatia trở nên bình thường. Tuyển Anh cũng chơi chưa thuyết phục và thiếu những bài tấn công sắc nét nên cách đá rất mong manh. Muốn tiến xa, họ phải thay đổi tư duy chơi bóng, nhất là khắc phục các tình huống dứt điểm cho tốt hơn.

Có lẽ chỉ 1 trận tứ kết sẽ đôi công mạnh mẽ, đó là cuộc đối đầu giữa Brazil và Bỉ. Cả 2 đội đều có những bậc thầy về kỹ thuật và khả năng kiểm soát bóng nên các đợt tấn công của đôi bên chắc chắn sẽ khéo léo và đầy cảm hứng. Ông Martines cũng sẽ xây chắc khu trung tuyến với bộ khung dày để chia cắt Neymar, Coutinho với các vệ tinh trong điều kiện Brazil thiếu tiền vệ đánh chặn Casemiro (bị 2 thẻ vàng). Ngoài ra, khi cần thiết Chadli, Fellani sẽ được tung vào giúp Bỉ có thêm hỏa lực. Vì thế đây sẽ là trận đấu rất đáng xem.

Đặng Phương Nam - Quang Tuyến