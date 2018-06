Chủ nhà Nga 'đội sổ' trong 32 tuyển dự World Cup 2018 trên bảng xếp hạng FIFA

Nga rơi xuống vị trí thứ 70 trong bảng xếp hạng FIFA được công bố hôm 7.6. Đây là vị trí thấp nhất của bóng đá Nga từ trước tới nay và kém 3 bậc so với Ả Rập Xê Út, đối thủ mà đội chủ nhà sẽ gặp ở trận khai mạc World Cup sắp tới tại sân Luzhniki của Moscow vào ngày 14.6. Ở trận giao hữu cuối cùng chuẩn bị cho World Cup 2018, đoàn quân của HLV Stanislav Cherchesov bị Thổ Nhĩ Kỳ cầm chân 1-1. Đó là trận đấu thứ 7 liên tiếp mà Nga không có được chiến thắng.

The AFP, một phần nguyên nhân khiến Nga tụt hạng trong thời gian gần đây do với tư cách chủ nhà nên ít thi đấu vì không tham gia vòng loại World Cup 2018. Ở bảng xếp hạng FIFA mới nhất, tuyển Nga thậm chí còn xếp dưới Burkina Faso (hạng 52), Albania (58), Cape Verde (65) và Guinea (68). Tuy nhiên, Nga hy vọng sẽ cải thiện thứ hạng sau 3 trận bảng A ở World Cup 2018 gặp Ả Rập Xê Út, Ai Cập (45) và Uruguay (41). Hầu hết người hâm mộ Nga dự đoán đội nhà sẽ lần đầu tiên vượt qua vòng bảng ở một kỳ World Cup kể từ sau sự tan rã của Liên Xô.Tuy nhiên, hy vọng tiến sâu vào giải sẽ vô cùng khó khăn do nhiều khả năng sẽ đối đấu với Tây Ban Nha hoặc Bồ Đào Nha (bảng B) ở vòng tiếp theo.

Trong bảng xếp hạng FIFA mới nhất, nhà vô địch thế giới Đức vẫn giữ vị trí dẫn đầu, kể tiếp là Brazil và Bỉ. Tuyển Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo xếp hạng 4, hơn 1 bậc so với Argentina của Lionel Messi. Thụy Sĩ xếp hạng 6, trong khi các ứng viên vô địch World Cup 2018 là Pháp và Tây Ban Nha lần lượt xếp hạng 7 và 10.

Việt Nam tiếp tục dẫn đầu Đông Nam Á Tuyển Việt Nam (VN) vẫn giữa vị trí số 1 của khu vực Đông Nam Á với giậm chân ở hạng 112. Xếp sau VN ở khu vực Đông Nam Á là Philippines (hạng 115, tụt 4 bậc), Thái Lan (122), Myanmar (138), Indonesia (164), Campuchia (166), Singapore (169), Malaysia (171), Lào (178). Úc dẫn đầu châu Á với hạng 36, kế đến là Iran (37), Hàn Quốc (57) và Nhật Bản (61).

Tây Nguyên