Dự đoán tỷ số, kết quả, nhận định Nga - Ai Cập World Cup 2018

Điểm nóng trên sân Cách nào để khóa chặt Mohamed Salah? Hàng thủ của Nga với 2 hậu vệ luống tuổi là Ignashevich (38 tuổi, ảnh, trái) và Zhirkov (34 tuổi) có thể sẽ là tử huyệt để hàng công của Ai Cập khai thác với sự trở lại của chân sút Salah (ảnh, phải). Do chưa gặp phải đối thủ mạnh nên hàng thủ Nga còn thong dong ở trận đầu, nhưng sẽ không dễ dàng cho họ trước đối thủ cũng sẽ dồn sức “tử chiến”. Cách tốt nhất khóa Salah theo HLV Cherchesov là Ignashevic phải chỉ huy hàng thủ đá như đội Iceland, nghĩa là áp sát, bọc lót kỹ không cho các chân sút Ai Cập nhiều không gian hoạt động. Cách nào để khóa chặt Mohamed Salah? Hàng thủ của Nga với 2 hậu vệ luống tuổi là Ignashevich (38 tuổi, ảnh, trái) và Zhirkov (34 tuổi) có thể sẽ là tử huyệt để hàng công của Ai Cập khai thác với sự trở lại của chân sút Salah (ảnh, phải). Do chưa gặp phải đối thủ mạnh nên hàng thủ Nga còn thong dong ở trận đầu, nhưng sẽ không dễ dàng cho họ trước đối thủ cũng sẽ dồn sức “tử chiến”. Cách tốt nhất khóa Salah theo HLV Cherchesov là Ignashevic phải chỉ huy hàng thủ đá như đội Iceland, nghĩa là áp sát, bọc lót kỹ không cho các chân sút Ai Cập nhiều không gian hoạt động.



Kịch tính khu vực giữa sân. Chủ nhà Nga vắng tiền vệ kiến tạo chủ chốt Alan Dzagoev nhưng đã có Denis Cheryshev (ảnh, trái) thay thế cùng Samedov và Golovin nên vẫn tạo ra trục giữa ổn định. Phía đối diện, các tiền vệ Ai Cập với Mahmoud Hassan (hay gọi là Trezeguet) cùng Elneny (ảnh, phải) và Morsy có kinh nghiệm chơi bóng ở Anh và Thổ Nhĩ Kỳ nên sẽ không dễ để các tiền vệ Nga dễ dàng kiểm soát thế trận. Kịch tính khu vực giữa sân. Chủ nhà Nga vắng tiền vệ kiến tạo chủ chốt Alan Dzagoev nhưng đã có Denis Cheryshev (ảnh, trái) thay thế cùng Samedov và Golovin nên vẫn tạo ra trục giữa ổn định. Phía đối diện, các tiền vệ Ai Cập với Mahmoud Hassan (hay gọi là Trezeguet) cùng Elneny (ảnh, phải) và Morsy có kinh nghiệm chơi bóng ở Anh và Thổ Nhĩ Kỳ nên sẽ không dễ để các tiền vệ Nga dễ dàng kiểm soát thế trận.

Hàng tiền đạo Nga cần thay đổi. Chân sút Smolov quá kém duyên, thậm chí vụng về trước hàng thủ Ả Rập Xê Út khá kém. Trong khi hàng thủ Ai Cập với các hậu vệ Ahmed Elmohamady và Ahmed Hegazi chơi bóng ở Anh cùng thủ quân Ahmed Fathy (ảnh, phải) chỉ huy thi đấu rất kỷ luật. Nếu tiền đạo Dzyuba (ảnh, trái) cao to, có tốc độ và kỹ thuật khéo léo hơn vào sân từ đầu, hàng công của Nga sẽ chơi sắc bén hơn để phá vỡ hệ thống phòng ngự kín kẽ của Ai Cập. Hàng tiền đạo Nga cần thay đổi. Chân sút Smolov quá kém duyên, thậm chí vụng về trước hàng thủ Ả Rập Xê Út khá kém. Trong khi hàng thủ Ai Cập với các hậu vệ Ahmed Elmohamady và Ahmed Hegazi chơi bóng ở Anh cùng thủ quân Ahmed Fathy (ảnh, phải) chỉ huy thi đấu rất kỷ luật. Nếu tiền đạo Dzyuba (ảnh, trái) cao to, có tốc độ và kỹ thuật khéo léo hơn vào sân từ đầu, hàng công của Nga sẽ chơi sắc bén hơn để phá vỡ hệ thống phòng ngự kín kẽ của Ai Cập. Truyền hình Báo Thanh Niên sẽ bình luận trực tiếp trận Colombia - Nhật Bản trên website www.thanhnien.vn và các kênh Facebook, YouTube Fanpage Báo Thanh Niên vào lúc 17 giờ ngày 20.6 với 2 khách mời là chuyên gia Trần Văn Mui và Vũ Tiến Thành đồng thời nối cầu truyền hình với nhà báo Đỗ Hùng, Quốc Việt đang tác nghiệp tại Nga. Mời các bạn đặt câu hỏi tương tác với chương trình. (T.K)

Giang Lao