Fan Úc mong gặp Việt Nam tại World Cup

Tôi gặp Anthony khi anh đang gắn tai phone nghe nhạc trong lúc chờ bay ở phòng cách ly với tấm thẻ FAN ID treo trên người.

Cũng nói thêm World Cup 2018 càng thú vị khi nước chủ nhà Nga "bao" visa cho mọi CĐV mua vé xem World Cup. Với một tấm vé, mọi người sẽ được cấp FAN ID, đồng nghĩa tấm visa nhập cảnh vào đất nước này.

tin liên quan Người Nga học… cười để tiếp đón du khách mùa World Cup Nga kỳ vọng sẽ đón tiếp khoảng 1 triệu khách quốc tế trong suốt 1 tháng diễn ra vòng chung kết World Cup 2018. Và để gây ấn tượng và tạo sự thân thiện, nhiều cơ quan đoàn thể đã phải trải qua một khóa huấn luyện… cười.

Run rủi, vì máy bay đến chậm nên chúng tôi có thêm thời gian để trò chuyện. Rất cởi mở, Anthony cho biết anh đang làm bảo hiểm tài chính và đã đến Việt Nam 2 lần.

"Tôi quá cảnh tại Hà Nội 1 đêm và giờ đang rất háo hức để đến Nga. Bạn biết không, tôi không xa lạ Việt Nam, đặc biệt là Hà Nội rất nên thơ. Một năm trước tôi từng có 10 ngày rong ruổi trên đất nước của các bạn. Đó là một kỷ niệm đẹp và tôi biết mình sẽ còn trở lại nữa", chàng trai 29 tuổi cho biết.

Anthony lần này đi một mình, với chiếc balo nhỏ cùng kế hoạch sẽ ở Nga 2 tuần. "Tùy tình thực tế tại Nga và tất nhiên là thành tích của những tuyển Úc. Nếu bạn biết chỗ khách sạn nào rẻ và ổn ổn thì giới thiệu cho tôi nhé", Anthony hóm hỉnh.

Rồi anh nói tiếp: "Tôi biết đang có rất nhiều CĐV Úc như tôi đang từ quê nhà, Anh quốc và Pháp lên kế hoạch xách balo lên và đến Nga. Cơ hội của Úc tại World Cup là không cao. Tôi e là vậy (Úc cùng bảng C với Pháp, Đan Mạch và Peru - PV). Nhưng World Cup đâu chỉ là kết quả ăn thua, phải không nào? Việc bị đánh giá thấp là cơ hội của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, nhất là khi cầu thủ không bị sức ép thành tích".

Bất ngờ là Anthony lại rất để ý bóng đá Việt Nam. Câu hỏi ngỡ là "thủ tục" của tôi được đáp lại bằng câu trả lời rất chi tiết.

"Một trong những trận đấu tôi ấn tượng nhất là hôm đội tuyển Việt Nam thắng Myanmar 2-1 ở AFF Cup 2016. Một trận đấu rất giàu cảm xúc. Tôi cũng biết U.23 Việt Nam vừa tạo ra kỳ tích đoạt ngôi Á quân châu lục. Hiển nhiên có một chút may mắn, nhưng các bạn đã làm được điều phi thường. Tôi hy vọng Úc sẽ có một chút may mắn như thế và sẽ tạo ra hiện tượng tại World Cup 2018. Cá nhân tôi sẽ tận hưởng những ngày đặc biệt này tại Nga. Và hy vọng rằng tại World Cup 2022, sẽ cổ vũ cả Úc lẫn Việt Nam tại Qatar. Nếu U.23 Việt Nam đã tạo ra kỳ tích, World Cup sẽ mở rộng ra 48 đội, thêm một chút may mắn, tại sao không?"

Cũng có mặt ở Hà Nội khuya 11.6 và từ Nội Bài nối chuyến đến Moscow, Ken, nam CĐV 60 tuổi đi cùng 3 người bạn, trông rất mộc mạc và có chất rất riêng.

Khá khề khà, ông cho biết mình không phải là fan đặc biệt của bóng đá, mà tự hào cổ vũ cho tất cả mọi "giá trị văn hóa Úc", như cách bận nguyên một cây vàng - xanh (màu áo truyền thống của những chú kangaroo) rực rỡ giữa sân bay.

Ông bật mí, đây là kỳ World Cup đầu tiên của ông vì... giờ mới gom đủ tiền: "Tôi không biết nhiều lắm quanh chuyện HLV Úc Van Marwijk bỏ tiền túi thuê 8 trợ lý, nhưng đó là tín hiện tốt thể hiện quyết tâm của ông. Điều đó sẽ kích thích đội bóng.

Cơ hội của Úc tại World Cup không cao, vì các đối thủ rất mạnh. Nhưng nếu mọi người đều quyết tâm như HLV trưởng (anh bạn Anthony ở phần trên bài lắc đầu khi LĐBĐ Úc keo kiệt không chịu bỏ tiền cho đội bóng - PV) thì Úc sẽ có cơ hội. Chúng tôi sẽ ở 3 tuần tại Nga, đi khắp các thành phố vì nghe nói nơi đâu cũng đẹp. Đây là cơ hội chúng tôi tận hưởng ngày hội bóng đá và văn hóa này. 60 tuổi rồi chứ gì?"

Tiểu Bảo