FIFA công bố slogan của 32 đội dự World Cup 2018

Đa số cư dân mạng đã chọn câu “Thi đấu với trái tim rộng mở” làm slogan của đội tuyển Nga, so với các khẩu hiệu “Gấu Nga trên đường đến chiến thắng” và “Chúng ta cùng nhau theo đuổi ước mơ bằng cả trái tim”. Các tác giả những khẩu hiệu được chọn sẽ được đài thọ vé máy bay, khách sạn và vé xem World Cup, cũng như có cơ hội đi cùng đội tuyển trong một trận đấu.

Dưới đây là những slogan của 32 đội tuyển tham dự World Cup 2018:

Argentina: Unidos por una ilusión (Together for a dream) - tạm dịch: Cùng nhau vì một giấc mơ

Úc: Be brave, be bold, socceroos in green and gold - Hãy dũng cảm, hãy quả quyết, đội tuyển Úc trong sắc màu xanh lá và vàng

Bỉ: Red Devils on a mission - Quỷ đỏ thực hiện sứ mệnh

Brazil: Mais que 5 estrelas 200 milhões de corações (More than 5 stars, 200 million hearts) - Hơn cả 5 ngôi sao, là 200 triệu trái tim

Colombia: Aquí van 1 sueño, 3 colores y 50 millones de corazones (Here goes 1 dream, 3 colors and 50 million hearts) - 1 giấc mơ, 3 sắc màu và 50 triệu trái tim cùng tiến lên

Costa Rica: No hay imposible cuando juega todo un país (Nothing is impossible when a whole country plays) - Không gì là không thể khi cả nước cùng thi đấu

Croatia: Mala zemlja. veliki snovi (Small country, big dreams) - Đất nước nhỏ, những giấc mơ lớn

Đan Mạch: Sammen skaber vi historie (Together we make history) - Cùng nhau làm nên lịch sử

Anh: Send us victorious - Gửi chiến thắng cho chúng tôi

Ai Cập: لما نقول الفراعنة الدنيا تقوم تسمعنا (When you say pharaohs, the world must get up and listen) - Khi bạn nói về các vị Vua Ai Cập cổ đại, thế giới phải đứng dậy và lắng nghe

Pháp: Votre force, notre passion. Allez les bleus!!! (Your strength, our passion! Come on Les Bleus!) - Sức mạnh của bạn, niềm đam mê của chúng tôi! Tiến lên đội tuyển Pháp!

Đức: Zusammen. geschichte schreiben (Let's write history together) - Hãy cùng nhau viết nên lịch sử

Iceland: Látum drauminn verða að veruleika (Let's make our dream come true) - Cùng biến giấc mơ của chúng ta thành hiện thực

Iran: 80 million people , 1 nation , 1 heart beat - 80 triệu dân, 1 quốc gia, 1 nhịp đập trái tim

Nhật Bản: いざ「闘え」、サムライブルー! (It's time to battle, samurai blue!) - Đến lúc chiến đấu, võ sĩ Nhật áo xanh

Hàn Quốc: 아시아의 호랑이, 세계를 삼켜라 (Tigers of Asia, conquer the world) - Những con hổ châu Á chinh phục thế giới

Mexico: ¡Hechos en méxico!, ¡hechos para la victoria! (Made in Mexico, made for victory) - Sản xuất tại Mexico, hướng đến chiến thắng

Ma Rốc: اسود الاطلس فخر المغرب (The Atlas Lions, pride of Morocco) - Những chú sư tử Atlas, niềm tự hào của Ma Rốc

Nigeria: The wings of African pride - Đôi cánh của niềm tự hào châu Phi

Panama: ¡Panamá! la fuerza de dos mares (Panama! The force of two seas) - Panama! Sức mạnh của hai đại dương

Peru: ¡Estamos de vuelta! acá viajan más de 30 millones de peruanos! (We are back! 30 million Peruvians are travelling here) - Chúng tôi đã trở lại! 30 triệu người dân Peru đang đến đây

Ba Lan: Polska dawaj! (Go Poland!) - Tiến lên Ba Lan!

Bồ Đào Nha: O passado é glória, o presente é história (The past is glory, the present is history) - Quá khứ là vinh quang, hiện tại là lịch sử

Nga: ИГРАЙ С ОТКРЫТЫМ СЕРДЦЕМ (Play with an open heart) – Thi đấu với trái tim rộng mở

Ả Rập Xê Út: فرسان الصحراء (Desert knights) - Những hiệp sĩ sa mạc

Senegal: Impossible n'est pas sénégalais (Impossible is not Senegalese) - Không có điều gì không làm được là tính cách người Senegal

Serbia: Jedan tim, jedan san - Srbija! (One team, one dream - Serbia!) - Một đội bóng, một giấc mơ - Serbia!

Tây Ban Nha: Juntos somos invencibles (Together we are invincible) - Cùng nhau chúng ta trở thành bất khả chiến bại

Thụy Điển: Tillsammans för sverige! (Together for Sweden!) - Cùng nhau vì thụy Điển!

Thụy Sĩ: Four languages, one nation - 4 ngôn ngữ, 1 quốc gia

Tunisia: يا روسيا جاوك النسور. يد وحدة ملاعبية و جمهور (Russia here comes the eagles hand in hand players and fans) - Những chú đại bàng tay trong tay với các cầu thủ và người hâm mộ đến với nước Nga

Uruguay: Brilla el sol en rusia, el cielo es todo celeste (The sun shines in Russia, the sky is all light blue) - Mặt trời chiếu sáng nước Nga, bầu trời một sắc màu xanh nhạt

