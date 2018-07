FIFA vẫn giữ ý định tăng 48 đội ở World Cup 2022

World Cup 2018 đã mang về lợi nhuận hơn 6 tỉ USD cho FIFA, tăng 25% so với kỳ World Cup 2014. Trong 4 năm nữa, nếu World Cup vẫn giữ nguyên 32 đội thì FIFA vẫn đảm bảo nguồn lợi nhuận tăng ít nhất từ 25% như hiện nay nhờ tiền bản quyền truyền hình sẽ tăng hơn con số 3 tỉ USD. Nhưng nếu World Cup 2022 tăng lên 48 đội với tổng cộng 80 trận (tăng 16 trận so với hiện nay), thì riêng tiền bản quyền truyền hình cho số trận tăng thêm này đã giúp FIFA thu thêm ít nhất 1 tỉ USD. Đó cũng chính là lý do vì sao FIFA rất muốn tăng 48 đội ở ngay kỳ World Cup 2022 thay vì phải đợi đến World Cup 2026 như đã định từ trước