Hàn Quốc chốt danh sách 23 tuyển thủ tham dự World Cup 2018

Danh sách 23 tuyển thủ Hàn Quốc dự World Cup 2018 Thủ môn: Kim Seung-gyu (Vissel Kobe), Kim Jin-hyeon (Cerezo Osaka), Cho Hyun-woo (Daegu FC). Hậu vệ: Kim Young-gwon (Guangzhou Evergrande), Jang Hyun-soo (FC Tokyo), Park Joo-ho (Ulsan Hyundai), Lee Yong (Jeonbuk Hyundai Motors), Go Yo-han (FC Seoul), Kim Min-woo, Hong Chul (Sangju Sangmu), Yun Young-sun (Seongnam FC), Jung Seung-hyun (Sagan Tosu), Oh Ban-suk (Jeju United). Tiền vệ: Ki Sung-yueng (cầu thủ tự do), Koo Ja-cheol (FC Augsburg), Lee Jae-sung (Jeonbuk Hyundai Motors), Jung Woo-young (Vissel Kobe), Ju Se-jong (Asan Mugunghwa), Lee Seung-woo (Hellas Verona), Moon Seon-min (Incheon United). Tiền đạo: Son Heung-min (Tottenham), Kim Shin-wook (Jeonbuk Hyundai Motors), Hwang Hee-chan (Red Bull Salzburg)