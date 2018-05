Hệ thống an ninh World Cup của Nga để ‘lọt khe’ một hooligan

Chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup 2018 (sẽ diễn ra từ 14.6 đến 15.7), nước chủ nhà Nga cam kết giải quyết triệt để tình trạng tụ tập gây rối và loại trừ những kẻ gây rồi bằng việc kiểm tra rất kỹ những người hâm mộ muốn vào sân xem bóng đá. Tuy nhiên, Reuters vừa phát hiện một kẻ bị đưa vào danh sách đen hồi năm ngoái (do say xỉn trong một trận đấu và đang trong thời gian bị cấm đến sân xem bóng đá) lại đăng ký làm thẻ Fan ID thành công. Đó là trường hợp của Pavel Cherkas.

Cherkas - người đang bị Bộ Nội vụ Nga cấm đến sân xem bóng đá, khoe với Reuters thẻ Fan ID của mình. Đây là thẻ được xem như giấy tờ cho phép CĐV 32 tuổi trên được xem trực tiếp các trận đấu. Sau khi Reuters đem vụ việc này chất vấn Bộ Thông tin và Truyền thông Nga (cơ quan giám sát chương trình Fan ID) về việc vì sao một CĐV có tên trong danh sách đen lại được tham dự World Cup 2018, thì Cherkas thông báo rằng thẻ Fan ID của anh ta đã bị thu hồi, mà không giải thích gì thêm.

Bộ Thông tin và Truyền thông Nga cho biết thẻ Fan ID có thể bị vô hiệu hóa để đảm bảo an ninh và trật tự công cộng, hoặc khi bộ phận cấp thẻ nhận được thông tin về những hành vi vi phạm của khán giả trong những sự kiện ở trong hay ngoài nước Nga. Trước đó, Nga đã cam kết hạn chế tình trạng bạo lực tại các sân vận động trong thời gian diễn ra World Cup với hy vọng xóa đi ký ức về những cuộc xô xát giữa CĐV Nga và Anh tại Marseille hồi EURO 2016. Vì vậy, thông qua ý tưởng cấp thẻ Fan ID, Nga muốn chứng tỏ họ có những biện pháp cụ thể và đã lập danh sách đen hơn 400 CĐV từng gây rối.

Tuy nhiên, Reuters phát hiện ra rằng danh sách đen nói trên lại chẳng có hiệu lực. Thậm chí, ý tưởng thẻ Fan ID của Nga còn bị Cherkas mỉa mai rằng: “Tôi không nói rằng chính quyền sai khi cấm các cổ động viên vào sân. Thế nhưng nếu họ làm điều đó, thì họ nên làm một cách có hiệu quả”.

Reuters hiện chưa phát hiện thêm người nào trong danh sách đen đã được cấp thẻ Fan ID nên cũng chưa biết được số lượng CĐV bị cấm cấp thẻ bị “lọt khe”. Reuters đã tiếp xúc với 117 người trong số 423 người có tên trong danh sách đen, nhưng chỉ có 32 người đồng ý trả lời. Tuy nhiên, những người có tên trong danh sách đen không phải là những fan bạo lực nhất nước Nga. Hơn 1/3 trong số đó là do đốt pháo sáng, bom khói, pháo hoặc có ý định làm điều này. Khoảng 20% khác bị cấm đến sân chỉ do say xỉn nơi công cộng…

