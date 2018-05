IS lại tung hình ảnh gây sốc mới đe dọa World Cup

Các hình ảnh này được đăng tải trên các trang mạng xã hội, và cũng để nhằm gây hoang mang tiếp cho người hâm mộ toàn cầu nên cân nhắc có đến Nga xem World Cup vào mùa hè này hay không.

Với các bức ảnh mới IS đã cắt ghép tạo hình ảnh ghê rợn đang “cắt cổ” 2 siêu sao hàng đầu thế giới là Lionel Messi và Cristiano Ronaldo, cùng các thông điệp như “tắm máu World Cup” hay “chiến thắng thuộc về bọn tao”…

tin liên quan World Cup 2018 là 'mục tiêu hấp dẫn' của IS Theo công ty phân tích IHS có trụ sở tại Anh, Vòng chung kết World Cup 2018 diễn ra tại Nga vào mùa hè này có nguy cơ là "mục tiêu hấp dẫn" tấn công khủng bố của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) do vai trò của nước chủ nhà trong cuộc chiến tiêu diệt phiến quân ở Syria.

Đây không phải lần đầu nhóm khủng bố IS đe dọa tấn công World Cup, hay dọa “cắt cổ” Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo, mà từ tháng 10 năm ngoái cũng đã hâm he. Khi đó, còn có Neymar bị IS dọa giết khi thi đấu ở World Cup.

Ngoài các thông điệp đe dọa các siêu sao bóng đá thế giới, IS còn hứa hẹn sẽ tấn công khủng bố các thành phố nước Nga tổ chức World Cup vào tháng 6 tới với lời đe dọa “tắm máu các sân vận động”.

Bất chấp cảnh báo của IS, nước chủ nhà Nga tuyên bố sẽ đảm bảo an toàn và tổ chức World Cup trong yên bình.

Giang Lao