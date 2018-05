Jefferson Farfan đội tuyển Peru: Từ 'kẻ đóng thế' trở thành người hùng

Không phải là sự lựa chọn số 1 trên hàng công của tuyển Peru nhưng với sự nỗ không ngừng nghỉ của mình qua các trận đấu, Jefferson Farfan đã chứng minh vì sao anh xứng đáng có mặt ở World Cup 2018.

Peru giành tấm vé cuối cùng đến nước Nga sau chiến thắng 2-0 trước New Zealand ở trận lượt về vòng play-off. Qua đó, hiện thực hóa giấc mơ tham dự một kỳ World Cup sau 36 năm chờ đợi kể từ năm 1982. Và trong chiến công ấy có dấu ấn đậm nét của tiền đạo 33 tuổi, Jefferson Farfan.

Farfan là một cầu thủ đẳng cấp, trong quá khứ anh từng khoác áo nhiều câu lạc bộ ở châu Âu như Schalke 04 hay PSV Eindhoven. Tuy nhiên, trên hàng công của tuyển Peru ở vòng loại World Cup 2018, Farfan vốn không phải là sự lựa chọn hàng đầu. Bởi chân sút số 1 của đội tuyển Peru là Paolo Guerrero, người được coi là huyền thoại của nền bóng đá nước này.

Mặc dù không được HLV Ricardo Gareca đặt kỳ vọng nhưng khi được trao cơ hội ra sân Farfan luôn cố gắng thi đấu hết sức mình. Trong suốt khuôn khổ vòng loại khu vực Nam Mỹ, Farfan thi đấu vỏn vẹn 6 trận và ghi được 3 bàn thắng cho tuyển Peru. Trong đó, bàn thắng mở tỉ số vào lưới New Zealand là pha lập công đầu tiên sau 2 năm tịt ngòi của lão tướng 33 tuổi trong màu áo ĐTQG. Lần gần anh ghi bàn là vào tháng 11.2015 ở trận gặp Paraguay.

Thế nhưng, định mệnh đã gọi tên Farfan và trao cho anh cơ hội để chứng tỏ bản thân khi chân sút số 1 Guerrero bị cấm thi đấu do dương tính với dopping. Peru bước vào 2 trận play-off gặp New Zealand với người đóng thế Farfan. Dù được đánh giá cao hơn nhưng trong trận đấu lượt đi play-off , Peru đã để New Zealand cầm hoà đáng tiếc. Ở trận lượt về trên sân nhà Nacional de Lima, tuyển Peru đã xuất sắc giành chiến thắng 2-0, qua đó giành vé đến World Cup. Trong chiến công đó, Farfan cũng để lại dấu ấn với bàn thắng mở tỉ số ở hiệp 1. Xuất phát từ pha đường chuyền bóng từ cánh trái của tiền vệ Christian Cueva, Farfan đã tung ra cú nã đại bác chính xác trước vòng 16m50 xé lưới New Zealand qua đó gián tiếp góp phần giúp Peru có được chiếc vé đến xứ sở bạch dương.

Bấy giờ, Farfan đã bước qua cái tuổi thập tam, trong lần đầu tiên tham dự đấu trường World Cup, khi sức mạnh và tốc độ cần có của một tiền đạo đã không còn thì kinh nghiệm thi đấu của anh sẽ là một vũ khí cần thiết cho Peru trên đất Nga mùa hè này.

Lý lịch trích ngang Tên đầy đủ: Jefferson Agustín Farfan Guadalupe Quốc tịch: Peru Ngày sinh: 26.10.1984 Cao: 1m78 Vị trí: Tiền đạo Các CLB từ trước đến nay: Alianza Lima, PSV, Schalke 04, Al Jazira, Lokomotiv Moscow Thành tích: Vô địch giải Peru, giải Hà Lan, Cúp Quốc gia Hà Lan, Cúp Quốc gia Đức, vô địch giải Nga Số lần khoác áo ĐTQG: 81



Đức Trường