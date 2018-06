Nhật ký World Cup 2018: Những mặt người nở hoa dưới nắng Nizhny Novgorod

Chúng tôi lên tàu vào lúc nửa đêm, rời Moscow vẫn còn nhiều náo nhiệt sau trận cầu Đức - Mexico. Điểm đến là Nizhny Novgorod sau 6 tiếng nữa. “Anh đến Nizhny chỉ để xem bóng đá à? Anh nên dành vài ngày ở đây, rời xa các sân đấu một chút”, anh chàng Ivan Volkov ở cùng chúng tôi trên toa số 7 mời mọc. Ivan quê ở Nizhny Novgorod, làm nghề sơn và sửa các công trình cổ ở Moscow. Anh lấy làm tiếc khi không có nhiều thời gian để dẫn chúng tôi đi chơi quanh Nizhny. “Tôi phải trở lại Moscow sớm”. Đây không phải lần đầu chúng tôi gặp một người Nga như Ivan, luôn háo hức giới thiệu quê hương của mình cho những người đến đây theo tiếng gọi bóng đá, luôn đề nghị giúp đỡ bằng tất cả khả năng.

Buổi sáng, chúng tôi đến Nizhny, thành phố chào đón bằng ánh nắng rực rỡ, hòa cùng với màu áo vàng của người Thụy Điển và màu áo đỏ của người Hàn Quốc đang đổ về để xem trận đấu vào giữa buổi chiều. Nizhny cũng chào đón chúng tôi bằng những nụ cười và những lời đề nghị giúp đỡ: “Anh cần đến sân vận động ư? Đi theo hướng này. Hiện các tuyến đường đã phong tỏa, anh đi bộ khoảng 20 phút sẽ tới”.

Nizhny thanh bình nằm bên bờ sông Volga là quê hương của Maxim Gorky và có một thời gian dài nó mang tên đại văn hào. Tên gọi Nizhny Novgorod chỉ được khôi phục vào đầu thập niên 1990, cùng với việc hủy bỏ nhiều chính sách khiến thành phố không bao giờ xuất hiện trên bản đồ du lịch quốc tế.

Từng là thành phố đóng cửa đối với người nước ngoài, giờ đây Nizhny đang vồn vã chào đón hàng chục ngàn lượt cổ động viên khắp năm châu về đây trong mùa hội World Cup. “Xin chào, anh vẽ mặt nhé! Cổ động viên trung lập thì vẽ một bên má là cờ Hàn Quốc, bên kia là cờ Thụy Điển”, anh chàng Vadim mà tôi bắt gặp trên đường đi bộ dẫn từ ga trung tâm đến sân gợi ý. Vadim là sinh viên Đại học Kỹ thuật Nizhny Novgorod và chuyên ngành của anh là vật liệu phóng xạ.

"Ngành học của anh cũng liên quan đến việc vẽ mặt cho cổ động viên bóng đá đấy chứ!", tôi đùa. "Tôi rất thích vẽ. Tôi cũng muốn góp mặt vào sự kiện World Cup. Ai cũng không muốn đứng ngoài, ai cũng muốn mình trở thành một phần của sự kiện chỉ diễn ra một lần trong đời", Vadim cười. “Thực ra đây là lần đầu tiên tôi vẽ. Bạn hãy nhìn những lá cờ, nó vẫn bị lỗi vì tôi hồi hộp quá”.

“Thích vẽ” cũng là lý do của cô gái Daria Cherkasova, 19 tuổi, người đang bê hộp màu và bút đi dọc đại lộ và luôn cười chào những cổ động viên đang tràn đầy phấn khích đi qua. Daria học ngành kiến trúc. “Nghề của tôi là vẽ những công trình. Không thể tin được những tác phẩm đầu tiên mà tôi vẽ lên mặt người. Đấy cũng là những bản thiết kế thú vị, đúng không?”, Daria hào hứng. “Khi vẽ, tôi tương tác với nhiều người xung quanh, tôi gặp và làm quen với những người bạn mới”. Thực ra, dịch vụ vẽ mặt ở nhiều nơi có thu tiền, cũng là dịch vụ ăn nên làm ra trong mùa World Cup. Ở khu vực Quảng trường Đỏ trên Moscow, chúng tôi bắt gặp những người vẽ cờ lên mặt trước các trận đấu với giá 100 ruble. Tuy nhiên, nếu bị cảnh sát phát hiện thì sẽ gay go. “Không phải do bị cấm mà chúng tôi vẽ miễn phí. Chủ yếu chúng tôi muốn làm điều gì đó để chào mừng mọi người tới với Nizhny Novgorod”, Daria giải thích.

Vadim cũng chia sẻ điều tương tự: "Tôi thích vẽ từ nhỏ nhưng không có cơ hội học. Chỉ tự mày mò thôi. Bạn thấy đấy, tôi vẽ thua Daria. Nhưng có hề gì, vì tôi vui khi được giúp mọi người. Việc này mang lại niềm vui cho tôi và các cổ động viên. Bạn có thấy không, trận bóng đá này hai đội cùng thắng?". Không phải lúc nào sản phẩm của Vadim cũng hoàn hảo. Trong lúc nói chuyện với tôi, Vadim đã vẽ quốc kỳ Hàn Quốc (khá phức tạp vì nhiều chi tiết) cho một anh chàng rất bảnh trai người Thổ Nhĩ Kỳ không được đẹp lắm do anh này có nhiều... râu quá. Nhiều râu nhưng vẫn nằng nặc được tô mặt cho giống cô bạn gái đẹp như người mẫu.

Vào buổi chiều, sân Nizhny Novgorod bùng nổ với hơn 40.000 khán giả vào sân trong trận đấu Hàn Quốc - Thụy Điển. Trên khán đài, màu vàng Thụy Điển chan hòa cùng màu đỏ, xanh và trắng của Hàn Quốc. Máy quay truyền hình luôn tìm bắt cận cảnh những khuôn mặt được hóa trang đặc biệt. Rất nhiều khuôn mặt độc đáo ấy được hình thành nên bởi bàn tay và tấm lòng của những con người như Daria, Vadim.

Đỗ Hùng - Quốc Việt

(từ Moscow)