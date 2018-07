Nhật ký World Cup 2018: Nước Nga 'hẹn gặp lại cố nhân'

[VIDEO] TẠM BIỆT WORLD CUP

Nước Nga mênh mông bát ngát với những thành quách, cung điện, với những cánh rừng taiga và những đỉnh núi quanh năm tuyết phủ luôn là điểm đến trong mơ của tôi. Thế rồi một ngày, World Cup diễn ra trên xứ sở này. Nước Nga và World Cup là một kết hợp khó cưỡng nhường nào. Tôi đã bị thôi thúc bởi điều đó, và suốt gần hai tháng từ khi đặt chân tới miền Siberia đầy huyền tích cho tới đêm chung kết trên sân Luzhniki lung linh ánh sáng bên dòng Moscow êm đềm, tôi đã được sống những ngày khó quên.

“Thành công nhất lịch sử”

Buổi tối trước ngày chung kết, nhà hát Bolshoi danh tiếng ở trung tâm Moscow, người ta trải thảm đỏ long trọng đón những vị khách mời. Trên sân khấu, Tổng thống Vladimir Putin bày tỏ niềm vui và lời tri ân của nước chủ nhà trong thời điểm mùa hè bóng đá đang dần khép lại: “Nước Nga đã chuẩn bị chu đáo và đầy trách nhiệm cho World Cup. Hôm nay, tôi rất vui mừng khi có thể nói rằng sự kiện đã thành công tốt đẹp, World Cup đã kéo hàng triệu con người xích lại gần nhau. Nỗ lực của nước Nga đã được các vận động viên, các nhà báo và người hâm mộ ngợi khen”. Ông đặc biệt bày tỏ lời cảm ơn tới “các cổ động viên đi theo cổ vũ cho đội tuyển của họ, nhưng không chỉ có thế, họ còn thể hiện tinh thần thể thao, hữu nghị, đoàn kết, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau; họ đã dành những lời lẽ tốt đẹp khi nói về World Cup, về nhân dân và đất nước Nga”.

Người đứng đầu đất nước rộng lớn nhất hành tinh nói rằng một khi các cổ động viên đã đến, “đã tận mắt chứng kiến mọi thứ” thì những thành kiến sai lệch về nước Nga trước đây chắc chắn không còn nữa. “Hôm nay, tôi tin rằng chúng ta đều chia sẻ những cảm xúc giống nhau, trong đó có cảm xúc bồi hồi, lưu luyến khi những ngày lễ hội của bóng đá, của tình bạn, của những ấn tượng sinh động và những cảm xúc tích cực đang dần khép lại”. Sau khi miễn visa cho cổ động viên tới Nga xem bóng đá, ông Putin hứa hẹn nước Nga sẽ xem xét áp dụng chính sách tương tự để đón các cổ động viên và gia đình họ quay lại với nước Nga trong tương lai. “Nước Nga luôn chào đón những người bạn cũ và mới”.

Trước khi ông Putin ung dung, thư thái nói về World Cup tại nhà hát Bolshoi, Chủ tịch FIFA, ông Gianni Infantino, đã dành những lời lẽ không thể nào đẹp hơn để đánh giá về World Cup 2018 và nước chủ nhà. “Đây là một kỳ World Cup tuyệt vời, không thể tin được. Vài năm trước tôi từng nói World Cup 2018 sẽ là sự kiện thành công nhất lịch sử. Bây giờ tôi xin khẳng định lại điều này, đây chắc chắn là giải đấu thành công nhất từ trước đến nay. Tôi xin cảm ơn tất cả những người đã tham gia vào việc chuẩn bị và tổ chức. Tôi xin cảm ơn tất cả người dân nước Nga, họ là chủ nhà vô cùng mến khách, những người đã giúp chúng ta có được một kỳ World Cup thành công nhất từ trước đến nay”.

Những lời lẽ bay bổng của người đứng đầu nước Nga và FIFA là đúc kết xác đáng trong ngày World Cup bế mạc. Suốt 1 tháng qua, bên cạnh các trận cầu sôi động, chúng ta đã chứng kiến một World Cup không hooligan, không có các sự cố an ninh lớn. Công tác tổ chức rất tốt và chính sách hào phóng của nước chủ nhà đã đem lại sự hài lòng đặc biệt đối với người hâm mộ khi đặt chân tới nước Nga.

“Tôi sẽ trở lại!”

Bên ngoài nhà ga Moskovkaya ở Saint Petersburg, giữa đêm khuya sau trận bán kết Pháp - Bỉ, tôi hối hả đi tìm chiếc xe đò đường dài của Hãng Vector-tour. Giữa lúc đang bối rối thì gặp hai cô nàng trẻ tuổi say rượu đi vật vờ trên vỉa hè. Tôi tiến tới hỏi đường và nhờ hai cô gọi điện cho đại diện nhà xe để xác định vị trí. Một cô bảo: “Xin lỗi anh, tụi tôi đang say. Không tỉnh táo lắm nhưng để tụi tôi giúp anh”. Dù chân nam đá chân chiêu và ngón tay bấm số điện thoại lúc trúng lúc trật, hai cô vẫn liên lạc được với nhà xe và sau đó dẫn tôi loanh quanh qua chục góc phố để đến được nơi xe đón khách. “Xin lỗi anh, tụi tôi đang say. Hôm nay có tiệc vui quá. Nhưng anh yên tâm, tụi tôi sẽ đưa anh tới nơi. Xe chưa chạy”, một cô gái vừa đi ngật ngưỡng vừa nói đứt quãng, rồi dặn thêm: “Mà lần tới anh đừng đi một mình trong đêm, nguy hiểm lắm”.

Cuộc gặp bất ngờ với hai cô gái trẻ là một trải nghiệm nho nhỏ trong vô vàn những lần tương tác với người dân Nga. Trong hơn 1 tháng kể từ lần đầu đặt chân tới vùng Siberia, tôi đã đi qua 8 trong số 11 thành phố đăng cai World Cup và rất nhiều địa phương khác, đã gặp hàng ngàn người Nga, nói chuyện với rất nhiều người trong số họ. Sự thân thiện và thái độ sốt sắng giúp đỡ của họ luôn khiến tôi an tâm và cảm thấy như ở nhà dù mới bước chân tới một thành phố lạ, giữa trưa nắng hoặc vào lúc đêm khuya.

“Ngày thường chúng tôi ít được tiếp xúc với nhiều người nước ngoài như thế này. Đối với tôi và nhiều người dân Nga, World Cup là một dịp đặc biệt trong đời. Chúng tôi luôn muốn tham gia vào, muốn giúp những người đến Nga cảm thấy thoải mái nhất”, Nikita, một chàng trai trẻ mà tôi gặp trên chuyến tàu từ Moscow đi Saint Petersburg, nói với tôi như thế. Trước lúc chia tay, anh còn đưa số điện thoại cho tôi: “Tới Saint Petersburg, nếu cần gì anh cứ gọi tôi nhé”.

Tình cảm ấm áp của người Nga, cảnh đẹp nước Nga, công tác tổ chức World Cup hoàn hảo cũng là cảm nhận của nhiều người VN. Anh Trần Thành đến cùng nhóm bạn từ TP.HCM để xem trận bán kết ở Saint Petersburg và trận chung kết ở Moscow chia sẻ: “Tôi cảm thấy choáng ngợp trước Saint Petersburg, chỉ tiếc là thời gian không có nhiều nên không tham quan được hết các điểm nổi tiếng. Nếu có dịp tôi sẽ trở lại và kéo thêm bạn bè tới”. Anh và những người bạn của mình cũng đánh giá công tác tổ chức World Cup của người Nga nói chung hoàn hảo, việc đi lại giữa các thành phố, việc vào sân hoặc xem ở các khu Fan Fest đều rất thuận tiện.

Hôm rồi, ở bên quảng trường Đỏ, một nhóm cụ già đã hát cho tôi và những người bạn VN nghe bài Chiều Mátxcơva với giai điệu thật êm đềm. Sau những náo nhiệt của World Cup, Moscow sẽ trở về thanh vắng, êm đềm như trong lời bài hát. Tôi cũng vậy, sau những ngày tung tẩy cùng World Cup, lại phải chia tay Moscow, chia tay những đấu trường sôi động để trở về. Nhưng dù tới đâu, trong hoàn cảnh nào, mai này đây, chắc hẳn tôi sẽ nhớ mãi những nụ cười nước Nga mà tôi đã gặp dọc đường tác nghiệp. Và tự nhủ lòng: rồi một ngày tôi sẽ trở lại nơi đây!

Đỗ Hùng

(từ Moscow)