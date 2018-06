Pháp - Úc: 'Gà trống' săn 'Chuột túi'

Pháp sẽ khởi đầu cho World Cup 2018 bằng trận đấu với Úc tại Kazan vào chiều 16.6 (lúc 17 giờ, theo giờ VN) mà sức nặng của sự kỳ vọng đang được đặt trên đôi vai họ. Đội bóng của HLV Didier Deschamps đã bị đánh bại ngay trên sân nhà trong trận chung kết Euro 2016 và giờ đây họ được xem là ứng viên số một của bảng C, nhưng “Les Bleus” sẽ phải đối mặt với một “Socceroos” đã giành được những kết quả ấn tượng trong loạt trận giao hữu vừa qua.

Hoài nghi về HLV Deschamps

Trong các buổi tập gần đây của tuyển Pháp, Antoine Griezmann được bố trí chơi ở vai trò mũi nhọn và như vậy, nhiều khả năng HLV Deschamps sẽ sử dụng sơ đồ 4-3-3 trong trận gặp Úc. Hỗ trợ cho Griezmann trên 2 cánh sẽ là Kylian Mbappe (phải) và Ousmane Dembele (trái). Không có gì đáng nói về hàng công vốn có sức mạnh chiều sâu của “Les Bleus” nhưng nếu như hậu vệ phải Djibril Sidibe không kịp bình phục chấn thương để xuất trận thì đó sẽ là vị trí mà họ không có giải pháp thay thế lý tưởng.

HLV Deschamps đã sử dụng Benjamin Pavard để trám vào vị trí này dù anh thường chơi ở vai trò trung vệ tại Stuttgart. Đó có thể là khu vực mà tuyển Úc sẽ tận dụng để tung ra các đợt phản công nhằm tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, dù sử dụng sơ đồ nào, 4-3-3 hay 4-3-1-2, và bố trí nhân sự theo cách nào thì vấn đề lớn nhất của "Les Bleus" vẫn là sự hoài nghi về khả năng của HLV Deschamps trong việc thúc đẩy các ngôi sao của ông đạt đến giới hạn tận cùng của họ.

Úc không phải là liều thuốc thử cực mạnh với tuyển Pháp nhưng hệ thống phòng ngự dày đặc của họ sẽ buộc “Les Bleus” phải chơi với sự kiên nhẫn và bình tĩnh thì mới có thể giành được kết quả tốt. Tốc độ và kỹ thuật của Dembele và Mbappe được xem là một trong những giải pháp để kéo giãn hàng phòng ngự của Úc. Paul Pogba và Corentin Tolisso (hoặc Blaise Matuidi) tăng thêm sức ép từ tuyến hai trong khi nhiệm vụ chủ yếu của N’Golo Kante là chặn đứng các pha phản công của đối thủ.

Cần can đảm và chút may mắn

Thế trận như vậy của Pháp sẽ gây rất nhiều khó khăn cho tuyển Úc bởi hàng phòng ngự của họ vẫn còn những khiếm khuyết nhất định trong khi hàng công lại thiếu hỏa lực. Đành rằng các chiến thắng trước CH Czech (4-0) và Hungary (2-1) đã mang lại cho "Socceroos" sự tự tin và các cầu thủ đều biết rõ mình phải làm gì trên sân cỏ nhưng rõ ràng họ vẫn có vấn đề trong việc chuyển từ phòng ngự sang tấn công.

Những điều đó cho thấy Úc khó có thể sánh với Pháp về trình độ và do vậy, HLV Bert van Marwijk cần các học trò của mình “thể hiện sự can đảm”, “sẵn sàng chiến đấu vì nhau” và “cũng cần một chút may mắn” để hy vọng sẽ làm nên chuyện trước đối thủ hùng mạnh này. Thế nhưng, các CĐV của Úc vẫn phải chờ đợi để xem 11 cái tên nào sẽ được HLV Van Marwijk điền vào đội hình xuất phát cho trận ra quân khi có một số vị trí vẫn chưa thật sự có chủ.

Sau 2 lần ra quân một cách thảm hại tại Nam Phi 2010 và Brazil 2014, tuyển Úc rất cần một kêt quả tích cực trong lần xuất trận này để tiếp thêm lửa cho họ trong nỗ lực giành một tấm vé góp mặt ở vòng 1/8. Thế nhưng, dù “Socceroos” đặt niềm tin vào Matthew Leckie, Tomi Juric hay cả lão tướng Tim Cahill và có thể tận dụng những tình huống cố định để tìm kiếm bàn thắng thì chiến thắng trước tuyển Pháp vẫn luôn nằm khá xa tầm với của họ.

Lịch sử đối đầu - Pháp và Úc đã gặp nhau 4 lần trong quá khứ, Pháp thắng 2 trận, Úc thắng 1. - Lần duy nhất mà Pháp và Úc gặp nhau trong một giải đấu chính thức là tại Confederations Cup 2001, với chiến thắng 1-0 thuộc về “Socceroos”.

Đội hình dự kiến Pháp (4-3-3): Lloris - Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez - Tolisso, Kante, Pogba - Mbappe, Griezmann, Dembele. Úc (4-5-1): Ryan - Risdon, Milligan, Sainsbury, Behich - Leckie, Jedinak, Mooy, Luongo, Nabbout - Juric.

Nam Khang