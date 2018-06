Ronaldo tạo sự khác biệt cho Bồ Đào Nha hạ Ma Rốc

Ronaldo ghi bàn từ sớm ngay phút thứ 4 đã làm thay đổi cục diện trận đấu. Xuất phát từ pha đá phạt góc, tiền vệ Joao Moutinho tung đường chuyền tuyệt đẹp giữa lúc các hậu vệ Ma Rốc còn chưa bắt nhịp trận đấu đã để xổng Ronaldo quá dễ đánh đầu từ cự ly gần mở tỷ số 1-0 cho Bồ Đào Nha.

Đây là bàn thứ 4 của Ronaldo tại World Cup năm nay và có được chỉ sau 5 cú sút, trong khi ở cả 3 kỳ World Cup trước 2006, 2010 và 2014 siêu sao này chỉ ghi có 3 bàn sau đến 70 cú sút.

Chưa kể, với bàn thắng “quá nhanh quá nguy hiểm” trên, Ronaldo cũng chính thức phá kỷ lục của cựu danh thủ huyền thoại Ferenc Puskas (người Hungary) để trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử các quốc gia ở châu Âu (85 bàn so với 84 bàn) tại các giải quốc tế. Ronaldo cũng chỉ còn thua cựu danh thủ người Iran, Ali Daei (109 bàn) trên bình diện thế giới là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho đội tuyển quốc gia.

Bồ Đào Nha chỉ thay 1 vị trí so với trận hòa Tây Ban Nha 3-3 rạng sáng ngày 16.6 (giờ VN), đó là tiền vệ Joao Mario thay cho Bruno Fernandes. Chính sự có mặt của Mario đã mang lại sự mềm mại ở hàng tiền vệ Bồ Đào Nha hơn, đó là các pha phối hợp gắn kết và các vị trí trở nên liền lạc hơn. Bên cạnh đó, Mario cũng chính là bệ phóng ngay phía sau cho Ronaldo thoải mái hoạt động rộng trước và trong hàng thủ Ma Rốc để tìm cơ hội ghi bàn.

tin liên quan Ronaldo ghi bàn thắng duy nhất giúp Bồ Đào Nha 'tiễn' Ma Rốc về nước Dù chơi hay hơn Bồ Đào Nha gần như cả trận nhưng Ma Rốc vẫn ngậm ngùi 'về nước' khi không thể tận dụng cơ hội ghi bàn để cuối cùng nhận thất bại 0-1.

Tuy nhiên, dự định hoàn thành sớm khi ngay từ đầu trận Bồ Đào Nha đã tạo ưu thế với bàn mở tỷ số của Ronaldo. Bàn thắng sớm giúp Bồ Đào Nha thoải mái, nhưng lại khiến cho Ma Rốc không còn gì để mất. Với 3 sự thay đổi gồm hậu vệ Manuel Da Costa, cặp tiền đạo Hakim Ziyech và Khalid Boutaib sau trận thua Iran 0-1, Ma Rốc đã đẩy cao đội hình gây sức ép dữ dội lên hàng thủ Bồ Đào Nha. Suốt thời gian còn lại hiệp 1, và sang hiệp 2 phần lớn thời gian các cầu thủ Ma Rốc chơi tấn công quyết liệt đã khiến hàng thủ Bồ Đào Nha phải bở hơi tai chống đỡ.

Mặc dù vậy, sự chính xác ở khâu dứt điểm cuối cùng chính là điểm khác biệt giữa Ma Rốc so với Bồ Đào Nha có siêu sao Ronaldo trong đội hình. Rất nhiều các cơ hội Ma Rốc tạo ra để hy vọng tìm bàn gỡ hòa đều bất thành do thiếu may mắn hoặc dứt điểm quá kém. Giữa lúc đó, Bồ Đào Nha thiết lập thế trận phòng ngự chặt như hồi ở EURO 2016 để bảo vệ tỷ số và chỉ tranh thủ phản công khi có thể cũng như tận dụng tốc độ của Ronaldo để hy vọng kết liễu nỗ lực của đối thủ.

Không có thêm cơ hội nào, Bồ Đào Nha chỉ thắng với một khác biệt duy nhất của Ronaldo thực hiện ở đầu trận. Thế cũng là quá đủ. Sau 1 trận hòa và 1 trận thắng, Bồ Đào Nha chắc suất đi tiếp vào vòng 1/8. Còn Ma Rốc sau hai trận thua đã trở thành đội đầu tiên tại World Cup năm nay bị loại.

Giang Lao