Rúng động thông tin máy bay chở tuyển Ả Rập Saudi bốc cháy

Vụ việc trên thu hút sự chú ý của dư luận khi một cảnh quay từ trên máy bay của hãng hàng không Rossiya (Nga) chở đội Ả Rập Saudi hạ cánh ở sân bay Rostov-on-Don cho thấy một đám cháy ở động cơ. Đoạn video được quay bởi một hành khách trên máy bay lan truyền cực nhanh trên mạng truyền thông xã hội, đặc biệt ở khu vực Trung Đông.

Tờ Marca cho hay ngọn lửa bắt cháy ngay sau khi chiếc Airbus A319-100 chở tuyển Ả Rập Saudi vừa hạ cánh. Rất may sự cố không làm ai bị thương nghiêm trọng, còn các thành viên tuyển Ả Rập Saudi xuống bay an toàn. Trong khi đó, kênh truyền hình Nga RT dẫn một tuyên bố trên tài khoản Twitter của Liên đoàn Bóng đá Ả Rập Saudi cho hay: “Liên đoàn Bóng đá Ả Rập Saudi muốn trấn an mọi người rằng tất cả các cầu thủ đội tuyển quốc gia đều an toàn, sau một sự cố kỹ thuật ở một trong những động cơ máy bay vừa hạ cánh tại sân bay Rostov-on-Don, và bây giờ các thành viên đội tuyển đã đến nơi lưu trú một cách an toàn”.

Trước thông tin trên, Hãng hàng không Rossiya đã bác bỏ về sự cố cháy động cơ khi nó sắp sửa hạ cánh ở Rostov-on-Don. “Thông tin mà động cơ được cho bắt lửa là không đúng. Hai động cơ chiếc máy bay vẫn hoạt động bình thường khi hạ cánh”, Hãng tin TASS dẫn tuyên bố từ Hãng hàng không Rossiya cho biết.

Hãng hàng không này cũng cho hay, nguyên nhân của ban đầu được xác định có thể là do chim va chạm với động cơ máy bay, đồng thời nhấn mạnh không có yếu tố nào đe dọa sự an toàn của hành khách.

Rosaviatsia - cơ quan hàng không dân dụng của Nga, tuyên bố rằng sự cố là một hoạt động bất thường của một trong những động cơ, dẫn đến lửa bắn ra từ ống xả. Cơ quan này cũng lưu ý rằng, trái với một số báo cáo, sự việc đã không gây ra động cơ bị cháy, cũng như không có bất kỳ sự cố khác. Mặc dù không có mối đe dọa đặt ra cho sự an toàn của những hành khách, trong đó có tuyển Ả Rập Saudi, nhưng Rosaviatsia hứa sẽ thực hiện một cuộc điều tra kỹ lưỡng về vụ việc, trong đó có liên quan đến nhà sản xuất động cơ.

Hiện tại, sau khi thảm bại 0-5 trước Nga trong trận khai mac, tuyển Ả Rập Saudi đặt quyết tâm rất cao để có điểm trong cuộc đối đầu với Uruguay. Theo báo giới quốc tế, một thất bại trước đại diện Nam Mỹ sẽ khiến đội bóng đến từ châu Á sớm xách va li về nước và có nguy cơ bị phạt nặng.

Tây Nguyên